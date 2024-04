Inna: “Espero que algún día la música esté dominada por mujeres”

Elena Alexandra Apostoleanu, mejor conocida como Inna, se sentó a platicar con Publimetro sobre su más reciente álbum El Pasado y su espíritu de Girl power incomparable. La cantante rumana canta completamente en español, un idioma que le permite experimentar y compartir el amor que le tiene a Latinoamérica.

“La verdad es que me encanta cantar en español y me encanta escribir música en español, porque a mis fans les gusta y se sienten súper orgullosos. Desde la primera vez que visité México, pues empecé a hablar un poquito más de español, por eso me atreví a sacar un primer disco es castellano que se llamó Yo. Ahora, el segundo álbum en español que me llevó cinco años, porque lo escribí en diferentes lugares del mundo desde cuartos de hotel, vuelos retrasados hasta el estudio; la verdad que sentí la necesidad de trazar una línea entre el pasado y presente, porque así me parece más fácil de localizar la acción”, compartió Inna.

Inna, la reina del trance hace una mirada al pasado (Foto: Cortesía)

Y es que la conocida cantante que ha hecho bailar a millones de personas por todo el mundo enrolada a la música de baile, ha decidido reinventarse en su nuevo disco, el segundo de su carrera que hará totalmente en castellano, lengua que ella define como “el idioma del amor”.

“Es de amor y odio, de relaciones tóxicas y que son muy dedicables. El Pasado muestra los momentos que me hicieron fuerte y me marcaron como mujer. Si escuchan el álbum habla por sí solo, espero que a la gente y a mis fans les guste”, explicó.

“Hay momentos en los que no he tenido tanto éxito, ¿pero saben qué? Estoy más orgullosa de esos momentos porque aprendí de eso. El secreto es ser feliz y en mi caso hacer música que te gusta, intentar todo tipo de cosas” — Inna

Con la ayuda de diferentes productores, canciones como Hot, que dio título a su primer disco, se hicieron muy conocidas e Inna pasó a tener fama en su país y en otros lugares del mundo con colaboraciones de lujo con artistas de la talla de Flo-Rida, Pitbull, Juan Magán o J Balvin.

“Me gusta ser un artista que genere emociones al escucharme y verme en vivo. Mis shows siempre tienen mucho amor, corazón y buena energía real que me mantiene cerca de mis fans. Recientemente, lancé mi álbum en inglés Out, y estoy en una gira por México, Estados Unidos y Canadá, es de lo que me acuerdo hasta ahora (risas)”, finalizó.

Girl power

La Reina del Dance, ha sido todo un referente mundial de la música pop y dance de los 2000. Temas como Un Momento o Cola Song formaron parte de las listas de éxitos de todos los rincones del planeta y sus colaboraciones se convirtieron en auténticos himnos veraniegos.

“Me alegro mucho de ser parte de este movimiento de las mujeres en la música, espero que algún día la música esté dominada por mujeres, porque pienso que así como los hombres son talentosos, las mujeres también... ¡Solo quiero igualdad! Creo que es importante creer en nosotras mismas, en nuestro talento, instinto y también es importante intentar crear nuestra propia música, involucrarnos en todo lo relevante de nuestro proyecto”, señaló la cantante.

Lado “B” de Inna

Pasatiempo: “Hacer música”

Comida favorita: “Tacos”

Mascota: “Mi gato”

Debilidad: “Odio”

Fortaleza: “Mujeres”

Deporte: “Todo me encanta”

Casa: “El escenario”

Secreto de belleza: “No tengo secretos”

Inspiración: “Mi mamá definitivamente es mi inspiración. Es una persona súper poderosa, alegre, positiva y que nunca guarda rencores”

México: “Lindo, amor, caliente y corazón”

Próximo concierto en México