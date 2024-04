Madonna e ITZY son parte de la ‘jugosa’ agenda de conciertos de abril en México

Tal parece que 2024 será un año con récords de conciertos en México, pues cada vez se suman eventos musicales que no solo hacen temblar los bolsillos, sino ponen a prueba la estabilidad emocional.

Inicia abril y ya hay en la mira varios shows que van desde el pop y el rock, hasta la música urbana, K-pop y el regional mexicano, reflejando la diversidad y riqueza cultural de lo que es hoy la industria musical en el país.

Artistas como Bruce Dickinson (Iron Maiden), Marwan, Milky Chance, Rodrigo y Gabriela, Emmanuel y Mijares, Raphael, son algunos de los que visitarán algunas ciudades en este mes. Otros, como la leyenda Tom Jones solo hará una presentación en Ciudad de México.

Te dejamos parte de la agenda musical, pero la más esperada es la gira de Madonna.

Madonna

Conocida por sus innovadores conciertos, la Reina del pop está por iniciar The Celebration Tour en México. El setlist contendrá los más grandes hits de su repertorio durante los últimos 40 años. La invitada especial es Bob the Drag Queen aka Caldwell Tidicue, para todas las fechas de su gira mundial. Después de posponerse los conciertos por enfermedad, finalmente se presentará en el Palacio de los Deportes, siendo de los conciertos más esperados, no de abril, sino de todo el año.

Cuándo: 20, 21, 23, 26 y 26 de abril

Lugar: Palacio de los Deportes (CDMX).

Tom Jones

La leyenda del pop británico que en los años 60 y 70 fue un sex symbol de la época. Atesora más de una treintena de álbumes y ha sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, siendo después condecorado en 2005 como importante figura de la música británica por la monarca. Ahora, está listo para presentar Ages & Stages Tour.

Cuándo: 20 de abril

Lugar: Teatro Metropólitan (Ciudad de México)

The Metal Fest

Un nuevo festival de metal llega al país, la primera edición ostentará importantes bandas del género como Anthrax, Overkill, Amorphis, Death Angel, Mayhem, entre otras.

Cuándo: 13 de abril

Lugar: Velódromo Olímpico.

Yuri y Cristian Castro

Los cantantes han tenido un buen arranque de su gira y acumulan más fechas en territorio mexicano. Unidos en el Escenario Tour recorrerá el país, pero este mes tendrá su estreno en dos ciudades.

Cuándo: 18 de abril, Auditorio Telmex (Guadalajara). 19 de abril, Auditorio Citibanamex (Monterrey).

Abril tendrá conciertos memorables para México (José Jorge Carreón)

Marco Antonio Solís

El músico y compositor tiene este año varios conciertos en formato de estadios: 20 de abril en el Estadio Yaquis ( Ciudad Obregón), el 27 de abril en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara y el 28 de abril en la Feria de Puebla.

Yandel

El cantante de urbano tendrá tres conciertos, uno el 17 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara, otro el 20 en el Auditorio Citibanamex en Monterrey y, finalmente, el 21 en el Auditorio Nacional (Ciudad de México).

Abril tendrá conciertos memorables para México (Arturo Holmes/Getty Images FOR iHeartRadio)

ITZY

El K-pop se fortalece en el país, y esta vez llega ITZY con 2ND World Tour Born To Be, un show que recorre 18 países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica, Europa y Norteamérica esta primavera y verano. El ejército de fans de ITZY, conocido como MIDZY, será testigo de la primera actuación en directo del último mini álbum del grupo y sus éxitos.

Cuándo: 15 de abril

Lugar: Pepsi Center WTC

Abril tendrá conciertos memorables para México (The Chosunilbo JNS/ImaZins via Getty Images)

Raphael

El Divo de Linares, el icono pop de la modernidad vuelve a México con Victoria Tour. Con más de 60 años de carrera, en los que ha conseguido 335 Discos de Oro, 50 Discos de Platino y se convirtió uno de los cinco poseedores en el mundo del Disco de Uranio —el único entregado a un cantante de habla hispana. Estará el 11 de abril en el Auditorio Pabellón (Monterrey); 13 de abril en el Auditorio Telmex (Guadalajara). Por último, el 18 de abril en el Auditorio Nacional y el 20, en el Domo de la Feria Léon.

Bruce Dickinson

El vocalista de Iron Maiden, está por llegar a México para presentar el álbum de estudio The Mandrake Project, su nuevo proyecto en solitario. El 18 de abril en el Teatro Diana (Guadalajara) y el 20 de abril, Pepsi Center WTC (Ciudad de México).