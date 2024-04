Vidente revela el nombre de la supuesta mujer que atenta contra la salud de Daniel Bisogno

Tras afrontar varios problemas de salud, Daniel Bisogno se ha visto envuelto en diferentes especulaciones. En los últimos meses, el conductor ha preocupado mucho a sus fanáticos al conocerse sobre su recién hospitalización por más de un mes, donde se debatió contra la vida y la muerte.

Desde entonces, el mexicano se mantiene en recuperación desde su casa, pero hasta las fechas crecen los rumores que sigue en un estado delicado y se ha revelado la causa de sus padecimientos.

Fue el vidente Jesús Levy quien a través de diversos medios de comunicación dio detalles de la causa de los problemas de salud de Daniel, asegurando que las crisis que ha tenido presuntamente han sido por un trabajo de brujería hecha por una famosa celebridad de Tv Azteca.

“Se ve que el ataque viene de una mujer del medio por la cual él tuvo muchos problemas, él se tiene que acercar a la religión porque se vienen ataques muy fuertes. Es un trabajo de santería, un trabajo negativo, magia negra y es para terminar con su vida”, señaló Levy.

Al respecto, la prensa lo cuestionó si se trataba de Raquel Bigorra, la persona que según quiere hacerle daño al presentador, por lo que el vidente respondió “Si tiene que ver, pero no al cien por ciento”.

“Daniel Bisogno tiene conflicto con varias personas, él no sabe qué hay detrás de esas personas, por eso les digo que no hay que estar peleando con cualquiera, Raquel si tiene que ver en esto, está involucrada en esto y aparte más personas del medio” dijo.

Cabe resaltar, que ambos conductores han tenido diferentes disputas estando en Tv Azteca, sin embargo la misma Raquel en reiteradas oportunidades ha dejado claro que las diferencias entre ambos han quedado en el pasado, y también le ha manifestado a Bisogno sus buenos deseos por su pronta recuperación.