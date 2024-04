David Bisbal revela las cosas en común que tiene ‘Ahora’ con Carlos Rivera

Han pasado los años, pero David Bisbal sigue siendo un chaval que ama la música. El cantante español charló con Publimetro sobre la serie de conciertos en México, el nuevo tema junto a Carlos Rivera; además, de su sensibilidad como artista y ser humano.

Sentado en un sillón blanco en medio del estudio, fue como inició la entrevista con Bisbal, quien reveló qué tanto se ha transformado su manera de usar las redes sociales más allá de su profesión.

“No soy muy de compartir muchas cosas de mis momentos personales, pero si es cierto que se puede hacer de una manera normal, siempre salvaguardando los derechos e intimidad de los niños. Lo que si me ha gustado mucho, es que la gente vea que soy una persona normal como tú Gabriela o cualquier persona. Soy un papá que efectivamente, cuando llega a casa, pues me dan la felicidad, pero también se ponen intensos de vez en cuando (risas). Todo eso hace que después en el mundo de la música te sientas pletórico, es halagador”, comentó.

David Bisbal en entrevista con Publimetro tras el estreno de la colaboración con Carlos Rivera (Foto: Universal Music)

El también compositor sigue con la celebración de sus 20 años de carrera, y está feliz de lanzar el tema Ahora con Carlos Rivera .

“Vaya que sorpresa me ha dado Carlos (Rivera) cuando me ha dicho que efectivamente ha podido arreglar su agenda para estar conmigo el próximo 9 de mayo en el Auditorio Nacional (CDMX). La finalidad de la música sí es tener y grabarla en el estudio, pero la ilusión más grande es poder defender las canciones en vivo y directo, entonces cuando sabes que vas a cantar con esa colaboración que tanta ilusión te hace en uno de tus conciertos, pues hay mayor felicidad”, adelantó el intérprete.

Confesó que tiene muchas cosas en común con Carlos Rivera, “yo empecé en el programa (Operación triunfo) en 2002. Creo que Carlos fue en el 2003 o 2004 (La Academia), son carreras similares. Ambos no queríamos ganar el concurso, solo tener una oportunidad para así poder empezar nuestra carrera musical. Ambos celebramos 20 años en la música”.

David Bisbal está orgulloso de tener un romance con México, “me enamoré de México desde la primera vez que lo visité que fue en 2003, cuando llegué por primera vez a un país impresionante con una cultura y una música regional por descubrir, donde veía que había mucha similitud con mi país. También España era un territorio- yo siendo un niño- que consumía mucha música regional de mi tierra desde sevillana, coplas, rumba y flamenco. Para mí, fue un enamoramiento bastante profundo y cada colaboración que he tenido desde el principio de mi carrera no han sido aventuras, sino momentos especiales de mi matrimonio con México”.

El próximo 5 de junio cumplirá 45 años, así que le preguntamos cuál sería ese deseo al apagar las velitas.

“¡Wow! No había pensado, porque yo me conformo (...), fíjate al inicio de nuestra charla empezaste muy bien, porque la familia es como el motor de todo. No tengo nada planeado solo estar con mi familia. Además, será mes y medio de mucha esfuerzo, porque tengo que salir a lo premios Platino (México), de ahí a Estados Unidos, luego México, Ecuador, Perú, Puerto Rico y regreso a España. ¿Qué es lo que deseo? Abrazar a mis hijos, abrazar a mi familia y que todo el trabajo sea una enseñanza para seguir creciendo”.

El poder del castellano

“Yo he visto muchos compañeros y compañeritas que pueden gustarle más o gustarle menos la actualidad musical, pero personalmente estoy encantadísimo que la música en español cruce frontera. Siento que el éxito que tienen otros géneros musicales, como puede ser el género urbano a mí no me está quitando la oportunidad de seguir compartiendo, sino que -quizá- a lo mejor nos puede estar arrastrando a que yo disfruté más, porque no lo veo como algo negativo ni muchísimo menos. Carlos y yo podríamos haber hecho una canción par bailar, sin embargo nos hemos ido del lado del romanticismo o la balada. La música en español se consume mucho más que antes, la música es de ciclos”.

“Hay mucha gente que se preocupa por el éxito de otros géneros musicales, pero a mí no me quita tener mi momento” — David Bisbal

Bisbal agregó, “voy a destacar algo que es muy importante tanto en Argentina, como Chile y México, la música regional está cobrando una fuerza importante y la fusionan con otros géneros, algo realmente que pega en muchos países, en España no, pero en Latinoamérica es la que está mandando, así que ojalá sucediera eso en mi país”.

Próximos conciertos en México

4 de mayo, Showcenter Complex (Monterrey).

7 de mayo, Teatro Diana (Guadalajara).

9 de mayo, Auditorio Nacional (CDMX).

12 de mayo, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez (Querétaro).