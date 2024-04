Romeh y Lupillo protagonizan acalorada discusión en La Casa de los Famosos que estuvo a nada de irse a los golpes

Lupillo Rivera vs Rodrigo Romeh

Las alianzas se comienzan a romper en el Cuarto Tierra por la pelea entre Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh. Los videos de los encontronazos de este par de líderes, en La Casa de los Famosos 4, se viralizaron en Internet hasta el punto de que fueron relacionados con el eclipse.

¿Por qué se pelearon Lupillo y Romeh? Por una razón muy sencilla y que los hace parecer niños de escuela: Por Ariadna. Al cantante mexicano no le gusto que el fisicoculturista se quedara hablando solo con la ex Miss colombiana.

De hecho, Lupillo protagonizó un par de hechos que pueden ser considerados como bochornosos, por una conducta de celos que realmente fue vergonzosa, según dicen los internautas de las redes sociales.

“Te acabaste el cuarto”, le dice Lupillo a Romeh cuando este se encuentra con Ariadna sosteniendo una conversación. La modelo colombiana lo intenta calmar y el mismo Rodrigo le dice estar equivocado, pero el cantante mexicano no entiende de nada y se va de nuevo a la habitación.

Romeh lo fue a busca y ahí se encendió la discusión. Lupillo le dijo, señalando a Clovis (por su crush con Aleska). “Si yo veo, que él está queriendo conquistar a Aleska jamás voy a ir a buscar a la mujer. Eso son los hombres, y yo te he respetado”, le dijo Rivera.

“Yo también te he respetado, yo no te he faltado el respeto”, dijo Romeh en su defensa. Entonces, Lupillo “se calentó” y se comenzó a quitar los cables de su micrófono como dispuesto a pelear.

Un pequeño avance de la pelea de Lupillo Vs Romeh pic.twitter.com/RcPeGjnNoh — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 8, 2024

En las redes sociales publicaron videos de La Casa de los Famosos de Telemundo, en los que se demuestra que la postura de Lupillo es indefendible. Ariadna aclaró que Romeh no hizo nada y que además le pidió disculpas a Lupillo por si se había sentido ofendido por algo.

¿Qué le pasó a Lupillo? Algunos consideran que tuvo una actitud tóxica de la que se esperan más detalles en los próximos episodios.