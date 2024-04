Young Miko, aclamada por The New York Times como una de las artistas “formando el sonido del 2024″, lanzó su álbum debut, att. Además, compartió el video oficial de su nuevo sencillo, “princess peach”.

“princess peach” es la continuación de “curita”, que la joven Young Miko interpretó en los Billboard Women in Music Awards 2024, donde recibió el premio Impact. Billboard dijo: “[Ella] presentó una versión simplificada de [’Curita’], mostrando su habilidad para pasar de voces dulces a barras de rap picantes”. Recientemente ganó el premio Best New Artist (Pop Latino/Urbano) en los iHeartRadio Music Awards 2024.

Tracklist para ‘att.’, el álbum debut de Young Miko

rookie of the year

arcoíris

tamagotchi

ay mami

fuck TMZ

offline

princess peach

ID

en la pichi interlude

tres tristes tragos

no quiero pelear

wiggy

MADRE

oye ma’

curita

pinot grigio

Young Miko comparte su álbum debut ‘att.’. / Foto: : Joshua Rivera

Young Miko hará su debut en Coachella a finales de este mes, presentándose el 12 y 19 de abril. Aclamándola como una “urbano wunderkind” en la portada de su número Future Of Music, Rolling Stone dijo, “Graciosa, encantadora, y totalmente sin reservas, es la estrella puertorriqueña con la que todos quieren trabajar”.

Young Miko comparte su álbum debut ‘att.’. / Foto: Cortesía