El desgarrador posteo de Maribel Guardia en conmemoración del primer año de la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia sufrió la peor pesadilla que puede vivir una madre: la muerte de un hijo. Hace exactamente un año nos enteramos del sorpresivo fallecimiento de Julián Figueroa, a sus 27 años.

Se especuló mucho sobre las causas de su muerte, pero los médicos que analizaron el cuerpo determinaron que falleció de un repentino paro cardíaco, sin causas externas.

“Nada, totalmente limpio, les van a dar comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural, nada. Fue el día de ayer cuando falleció”, dijo uno de los forenses que investigaron el caso.

A un año de su muerte, Maribel realiza un posteo desgarrador para recordar a su hijo. A través de la publicación que hace en su cuenta de Instagram relata las noches que lloró y como hace para agarrar fuerzas y seguir adelante.

“Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, se que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Se que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud”, inicia Maribel Guardia en su mensaje.

Acompañado de 10 fotos en las que aparece Julián en distintas facetas (incluyendo varias de cuando era bebé, niño y adolescente), Maribel continúa con su relato: “Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas, como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre”.

“Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora del Oscar. Vives en mi, en los lugares más inoportunos me rio de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos. Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mi, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte ‘Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria’. En el cielo Dios y la virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío”, cerró Maribel en su publicación.