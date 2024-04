“Me dan ganas de llorar”: Aislinn Derbez habla sobre la presión que ha sentido por su físico

En su podcast “La magia del caos”, Aislinn Derbez, reconocida actriz mexicana, se ha abierto de manera honesta y valiente para compartir las dificultades que ha enfrentado debido a la presión social en torno a su apariencia física

En un episodio reciente, Aislinn se sumerge en una conversación profunda con la nutrióloga Raquel Lobatón acerca de la presión que enfrentan las mujeres en relación con su cuerpo.

Juntas exploraron cómo la sociedad impone la idea de mantener un cuerpo delgado como un ideal de belleza, a pesar de la diversidad de formas y tamaños existentes.

Filosofía de Raquel

Lobatón, nutrióloga y educadora en diabetes, aboga por una nutrición incluyente y defiende la diversidad corporal. Su enfoque se basa en una alimentación que se vincule con el disfrute, el placer y la convivencia, en lugar de estar marcada por la culpa y la restricción.

Ella mencionó: “Creo firmemente que la diversidad corporal nos enriquece y que todos los cuerpos merecen los mismos derechos

Y siguió: “No se trata de prohibir o hacer que las personas sientan culpa por comer...existen ciertas condiciones que necesitan adecuaciones, pero con el conocimiento que cada persona tiene una historia individual”

Durante esta conversación, la hija de Eugenio Derbez comparte su experiencia personal y revela cómo esta presión ha afectado su vida:

“...me dan ganas de llorar… incluso hay una presión grande de poner mi valor en mi apariencia o pongo mi valor en todo lo que hago, en lo que tengo que lograr, entonces es una constante presión para todo”

Y también mencionó algunos detalles de su adolescencia: “... no la pasé muy bien que digamos, no me voy a hacer víctima pero no la pasé bien de 0 a 15, para nada.’’

‘’Era una presión de no poder ser yo, de sentir todo el tiempo que todo lo hacía mal, de sentir que me iban a regañar, que me iban a castigar. Era como mucha presión”, concluyó