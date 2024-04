Internautas se sorprenden al ver de nuevo a Pilar Montenegro: “Parece otra”

Pilar Montenegro ha dejado una huella en el género norteño y banda, conocida por su destacada carrera en la música regional mexicana. Ganó varios reconocimientos, tras el éxito de sus temas ‘Quítame ese Hombre’ y ‘Eres el Aire’.

La artista, también incursionó en el mundo de la actuación formando parte de las siguientes telenovelas: Volver a Empezar, Marisol, Gotita de Amor, Te Amaré en Silencio, Soy tu Dueña, Que Bonito Amor.

Sin embargo, desde hace aproximadamente más de 10 años se ha mantenido alejada de los reflectores debido a su condición de salud. Es de recordar, que la cantante padece una terrible enfermedad conocida como esclerosis múltiple.

Por esa razón, no se le ha visto más en los escenarios, en la televisión incluso ni en las redes sociales. Una de sus últimas publicaciones fue el 14 de junio del 2023, donde se le ve cantando en un video celebrando su cumpleaños.

La última vez que la mexicana habló sobre su salud, dijo que “Vámonos, hoy me siento mejor que nunca. Gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc. Pero, no estoy en silla de ruedas y gracias a Dios, aún tengo la edad para correr o trotar”.

Pilar reaparece y esto dijeron los internautas

Luego de casi un año de no compartir nada en sus redes, Pilar Montenegro reaparece mostrándose muy sexy en unas fotos que colgó en su Instagram, y en el post escribió “Hola mis bellos adorados, bendiciones para todos”.

Al respecto sus seguidores no dudaron en reaccionar, hay quienes se alegraron por su aparición deseándole lo mejor y otros quedaron sorprendidos por su aspecto.

“Su cara no se ve nada sexy, parece otra”, “No es ella, fotos de la inteligencia artificial”, “Es sexy, pero su cara es triste”, “Pero la cara no parece ella”, “Pues no se ve sexy, se ve triste, “Hermosa, se te quiere y se te respeta tu decisión de no seguir con tu carrera musical, te extrañamos”, “Pily que gusto verte, Dios contigo siempre”, fueron algunos de los comentarios.