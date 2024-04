¿Regresó a las dogas? Captan a hijo de Yahir durmiendo en las calles y así reaccionaron en redes sociales

Una revelación impactante captada por las cámaras de Paparazzi México Kadri que muestra a Tristán Othon, hijo de Yahir y exintegrante de La Academia, viviendo en las calles de la Ciudad de México.

El video muestra cómo se baña con una botella de agua y busca un lugar para descansar. Además, se le ve consumiendo drogas junto a su novia, lo que ha generado gran preocupación.

Su apariencia delgada, la ropa sucia y el consumo de drogas junto a su novia han generado una ola de reacciones en las redes sociales.

Hasta el momento, ni Yahir ni la madre de Tristán han hecho nuevas declaraciones sobre la situación. El silencio de ambos ha dejado a la opinión pública con incertidumbre acerca de la dinámica familiar

Incursión en OnlyFans

A pesar del apoyo de Yahir en su carrera musical, Tristán decidió seguir un camino distinto y adentrarse en la industria del cine para adultos.

Esta elección ha complicado aún más su relación con su padre, lo que lo ha dejado sin el respaldo familiar necesario. Anteriormente, durante el programa de televisión ventaneando, explicó su decisión:

“Surgió por el hecho de que yo tenía que sobrevivir, no tenía dónde vivir o con qué pagar deudas, por eso dije: ‘Sabes que, yo me amo a mí mismo, estoy seguro de mí mismo lo voy a hacer un rato’.”

También mencionó sobre su relación con su padre:

“Yo estaba bien triste porque era el primer año en que no me contestaba el cel. Yo quería felicitarlo así que logré hablar con él después de tanto tiempo, me dijo: ‘¿Cómo estás?, ya vi que andas haciendo cosas’ y eso me hizo llorar bien cabr*n. Toda la llamada le platiqué llorando un ‘Papá, te quiero abrazar’...”

Reacción del público en redes sociales