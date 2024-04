El influencer Alex Marín provoca movilización policíaca en Jalisco. Esto es lo que se sabe

Recuerdan al hombre que desató controversia en redes sociales por exponer su relación poliamorosa. Alex Marín sigue generando controversia por su deseo de tener una relación sexo afectiva con siete mujeres a la vez. El actor y productor de cine para adultos volvió a generar otro escándalo este miércoles en Zapopan, Jalisco.

El influencer generó una movilización policíaca tras un reporte sobre una femenina menor de edad abusada sexualmente al interior de un domicilio en una colonia en Zapopan. Ante el llamado, acudieron elementos de la policía bajo le Código Violeta (mecanismo para atender emergencias relacionadas con la violencia en razón de género), al ser los grupos especializados en atención a violencia de género.

Al exterior del lugar se encontraba un grupo de mujeres, quienes señalaron a los elementos de seguridad que había llegado un tipo armado en una Suburban negra. Las policías señalaron que veían por un reporte de una persona con abuso sexual.

En ese momento, apareció el hombre de la Suburban y les mostró un documento a la policía sobre un abuso sexual en agravio de una menor, supuestamente de Alex Marín, pero el documento ya no era vigente.

El dueño de la camioneta informó a los policías que dentro del citado domicilio estaba un hombre armado y con varias armas de fuego. Tras ese comentario, fue Alex Marín que se asomó por la ventana para gritar: “No es cierto. El que tiene las armas es el de la camioneta”; luego se escapó el hombre y comenzó su búsqueda.

Los policías no pudieron ingresar al domicilio del influencer, porque no había una orden o una indicación del agente del Ministerio Público. Las mujeres que estaban al exterior señalaron no estar privadas de su libertad o sufrir algún tipo de abuso; mientras las observaba Alex Marín.

PUBLIMETRO TV: