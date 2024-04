El pasado 5 de abril, el grupo mexicano Matisse conformado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, estrenó su más reciente sencillo titulado “Luis Miguel”, un homenaje a las canciones de amor del también apodado como el “Sol de México”.

Tras el éxito de este tema, mismo que a la fecha cuenta con más de 280 mil reproducciones en la plataforma de YouTube y que se ha posicionado entre las canciones más escuchadas de la radio en México, Matisse compartió con sus fans que incluso el tema llegó a oídos de varios artistas.

Luis Miguel le envía un mensaje a Matisse

Y es que, Pablo Preciado, uno de los integrantes de Matisse, por medio de su cuenta de Instagram, compartió que el productor, cantante y empresario de 53 años de edad, Luis Miguel Gallego Basteri, mejor conocido como Luis Miguel, se tomó unos minutos de su apretada agenda para enviarle un DM o mensaje directo a través de la aplicación antes mencionada.

Luis Miguel le envía un DM a Pablo Preciado. / Foto: Instagram

“Querido Pablo: Nunca uso redes sociales ni mucho menos, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción llamada Luis Miguel. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes?. Sólo me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales”, escribió Luis Miguel en el mensaje.

Luis Miguel. / Foto: Getty Images (Getty Images: Kevin Winter)

Luis Miguel anunciaría colaboración con Matisse

Tras esto, Pablo Preciado de Matisse tomó una captura de pantalla o screenshot de la conversación y decidió compartirlo por medio de sus historias o stories, por lo que sus fans comenzaron a especular que todo esto se podría tratar de una posible colaboración entre ambos artistas.

Cabe destacar que hasta ahora, la colaboración solo es un rumor pero no se descarta la posibilidad de que durante uno de los conciertos de Luis Miguel en México, el grupo mexicano Matisse sea invitado.