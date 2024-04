Papi Kunno ha cambiado drásticamente la forma en cómo se viste por estas razones

El conocido influencer Papi Kunno ha sorprendido a todos con un cambio radical en su estilo de vestuario, dejando atrás el maquillaje, las uñas largas y los extravagantes atuendos que lo caracterizaban.

En una entrevista exclusiva con TVNotas, reveló las razones detrás de esta transformación, que abarcan desde la concientización sobre la moda sostenible hasta su crecimiento personal y búsqueda de autenticidad.

Papi Kunno ha decidido utilizar su plataforma para promover la importancia de la moda sostenible. Así mismo lo dijo: “Me emociona mucho concientizar a la gente de que comprar ropa de segunda mano no está mal. Me encanta cortar mi ropa e inventar un nuevo look”.

Y siguió: “Haber dejado el maquillaje, las uñas largas, el bótox y el relleno de labios fue una decisión no solo exterior, sino también interior. Después de haber tomado terapia, me siento más seguro de quién soy y poderlo expresar en el exterior”.

“Llevo dos años en terapia por llamada. No tuve que ir al consultorio y fue lindo, porque en persona a veces uno no se atreve a decir lo que siente. No fue difícil hacer un cambio físico, porque yo me veía así cuando me miraba en el espejo. El tema era era al salir a la calle”, continuó platicando.

Superación de miedos

El maquillaje solía ser una armadura para el creador de contenido. Así mismo lo dijo:

“El maquillaje protegía mi corazón, mi realidad y mi verdadera personalidad. Tenía mucho miedo de que el hate mediático me dañara, al grado de no querer vivir o de no hacer contenido para mis redes. Me daba delirio de persecución que alguna persona me hiciera daño o me insultara en persona”.

También se siente bien a raíz de su transformación y valora su autenticidad:

“Estoy orgulloso de lo que he logrado. Dejar poco a poco el bótox no ha sido difícil. Hoy no me importa si en veinte años me salen arrugas”.

“Seguiré usando uñas bonitas. Mi tema es con las uñas largas. El hecho de que haya cambiado, no significa que mi esencia se haya ido. Sigo siendo el Kunno loco y aventado”.

Apoyo de su novio

Aunque el cambio de imagen no fue influenciado por su novio, ha encontrado un sólido respaldo en su relación. Con respecto a esto, el influencer mencionó:

" Me apoya en todo y me sostiene la mano cuando tengo mis bajadas o mis subidas. Todavía no tenemos fecha para casarnos. Será hasta que estemos listos y tengamos dónde vivir”,