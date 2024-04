Sergio Mayer sigue la polémica por el nombre de Garibaldi

Durante la presentación a la prensa de la obra ‘Venecia bajo la Nieve’, en la cuál está participando Sergio Mayer, aprovechó la ocasión para decir que días atrás pudo conversar a través de mensaje de voz con Pilar Montenegro. Al respecto, el cantante dijo que la actriz le comentó que se encontraba muy bien, y muy contenta.

“Que de repente se siente mareada, fue lo único que me dijo que tiene, que estaba muy bien y veo que aparece una semana después en unas fotos. Yo espero que esté bien, le mando todo mi cariño sabe que la adoro y siempre le digo déjame ir a verte, pero nunca me ha dejado”, reveló ante las cámaras.

Al ser cuestionado si Pilar esconde algo, mencionó que “No sé, no les puedo decir y no puedo juzgarla tampoco. Si supiera tampoco lo dijera, yo no puedo especular y decir yo creo que tiene, porque es lo que les digo ese tipo de cosas son muy delicadas. Si ella no quiere salir, ni que la vean hay que ser respetuosos”.

Con respecto a una publicación que se difundió desde el Instagram de la intérprete de ‘Quítame ese Hombre’, señaló que “No sé quién subió esas fotos, si eran de sus redes o no, pero se veía guapísima”.

¿Sigue la polémica por el nombre de Garibaldi?

Sergio Mayer, quien formó parte del grupo ‘Garibaldi’ también dejó claro que no se encuentra interesado en pelear los derechos del nombre de la mencionada agrupación.

“Desconozco cómo va el proceso de los derechos del nombre de la agrupación, no tengo ni idea. Pregúntenle a Patricia Monterola que es la que lo estaba peleando”, detalló.

En ese sentido, sentenció que “Si ella llega a tener el nombre y está peleando contra Televisa, pues que le vaya bien y se puedan anunciar como Garibaldi, porque ese es el nombre original y si ella lo logra tener le deseo toda la suerte del mundo”.