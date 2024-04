Acusan de plagio a Televisa por nuevo programa llamado “Juego de Voces”

Faltan pocos días para el estreno del nuevo programa de Televisa junto a Univisión llamado, “Juego de Voces”, donde famosos cantantes tendrán la oportunidad de competir musicalmente junto a sus hijos.

El programa, que verá luz este domingo 14 de abril, ya enfrenta su primera polémica, luego de que una productora llamada, Susana Rodríguez Cervantes, acusara al canal mexicano de copiar totalmente una idea que ella tuvo.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Rodríguez indicó:

“Llevo más de 30 años haciendo televisión y como comunicadora (...) En el 2023 yo me puse a analizar la programación de Televisa y me di cuenta que les hacía falta un reality musical emotivo, es así que se me viene a la mente crear este programa donde hijos de padres cantantes famosos se enfrentaban en competencias de diversa índole, de habilidades, y no daban a conocer muchos aspectos de su vida”.

La productora indicó que tuvo una reunión con una ejecutiva del canal mexicano, a quien le presentó su idea llamada “De la misma madera. El ADN de las estrellas”, donde 12 famosos cantantes participaban junto a sus hijos.

“Un mes después recibo un correo donde me dicen que el programa está muy bueno, pero que por ahora no podían realizarlo (...) Unos meses después de que yo lo presenté ya lo tenía en su programación y de qué se trata ese programa... de lo mismo, de hijos y padres cantantes famosos que cuentan historias”, contó la productora.

Añadió: “Se aprovechan de que hay muchas lagunas legales y que pueden agarrar tus fortalezas de alguna idea, de algún proyecto, le dan la vuelta y vámonos, listo, pero dónde quedan tus horas de trabajo, tu entrega, tu pasión, tu experiencia porque una idea vale al presentarla en el momento justo y que responde a la necesidad de alguien”.

¿De qué trata ‘Juego de Voces’?

La competencia consiste en el enfrentamiento de dos equipos, uno es llamado Los Consolidados, integrado por famosos cantantes versus el equipo Los Herederos, conformado por los hijos de los cantantes del primer grupo.

En esta edición los famosos participantes son:

Los Consolidados: Manuel Mijares, Alicia Villarreal, Eduardo Capetillo, Isabel Lascuráin y Erik Rubín

Manuel Mijares, Alicia Villarreal, Eduardo Capetillo, Isabel Lascuráin y Erik Rubín Los Herederos: Lucerito Mijares, Melanie Carmona, Eduardo Capetillo Jr., Joss Álvarez y Mía Rubín.

La conducción del programa estará a cargo de Angélica Vale y Ricardo Margalef y contará con una transmisión simultánea para México y Estados Unidos.