Aparecen espectaculares de Peso Pluma en pleno desierto de California

Peso Pluma On The road toma el control del desierto (Foto: Getty Images / Cortesía)

Peso Pluma debutará como artista estelar este viernes en el Festival Coachella 2024 que se realiza en Indio, California. Hay que recordar que Doble P estuvo el año pasado como invitado de Becky G, ahora está dispuesto a marcar un nuevo reto en su carrera.

Este evento se celebra durante dos fines de semana consecutivos, entre el 12, 13 y 14 de abril y el 19, 20 y 21 de abril. El canal oficial del festival en YouTube llevará la transmisión desde las 17:00 (tiempo México).

Pero la figura del corrido tumbado quiere que todo el mundo sepa que va rumbo a Coachella, y sorprendió a automovilistas y fans que transitan por las carreteras de California, con varios espectaculares en medio del desierto.

“See u in the desert (nos vemos en el desierto) puso en una historia de su cuenta de Instagram.

Son varios los espectaculares que llamaron la atención con mensajes como “King of corridos takes over the desert (El rey de los corridos se apodera del desierto)” y “Mexico takes over the desert”, firmados con el nombre de Peso Pluma.

Artistas en Coachella

12 y 19 de abril: Lana del Rey será la artista principal. Otros artistas anunciados para esos mismos días incluye al mexicano Peso Pluma, Lil Uzi Vert, Justice, Bizarrap, Young Miko, Sabrina Carpenter, ATEEZ entre otros.