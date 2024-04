Ariadna es la más criticada tras salida de Divaza, “se te fueron los votos”

Pedro Figueira, mejor conocido como ‘La Divaza’, anunció a sus compañeros su salida de ‘La Casa de los Famosos’ el pasado 9 de abril, lo que dejó a más de uno sorprendido e hizo que todo el cuarto tierra rompiera en llanto al ver como se iba.

De esta manera, agradeciendo a todos por su apoyo, el joven salió por la puerta grande para luego aclarar las razones por las que decidió irse. Durante el tiempo que estuvo en la casa, para nadie ha sido un secreto que el influencer creó un gran vínculo con Ariadna, quien desde el primer instante que se dio cuenta lo que sucedía, no ha parado de llorar.

Sin embargo, la audiencia se ha ido en contra de la joven, indicando que esas lágrimas son porque sus votos “se le fueron”, es decir, que ella se refugiaba en la Divaza para poder conquistar al público.

La reacción en redes sociales al ver llorar a Ariadna

A pesar de que hay muchos que la defienden, hay otros internautas que por su parte dicen que Ariadna solo utilizaba a la Divaza para poder dar contenido y obtener votos de la audiencia, recordando las veces que esta no decía comentarios positivos de él, por lo que criticaron la manera en que esta tomó la noticia.

“Ahora lo quiere, no se recuerda que cuando él tenía hambre, ella le prohibió que tocará la comida”.

“Otra más… Unas gotas artificiales, por favor. Chica no te creo”.

“Puro remordimiento”.

“Ariadna llorando los votos de la Divaza. Tan mal que lo trataba no lo dejaba comer lo que ella quisiera”.

“Llorando y cuando le pedía comida, se lo negaba”.

“Algo estoy clara. Ari busca un personaje en la TV”.

“Esta mujer Ari, ya no le creo nada jajaja. O sea, no se murió la Divaza, él está mejor afuera, era mucho para él, ya Chapi no seas tan dramática”.

“Ya bájale dos rayitas a tu intensidad, solo se salió de la casa más toxica, no se murió”.