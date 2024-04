Pedro Fernández niega intervención quirúrgica en su rostro: “Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”

El reconocido cantante mexicano, Pedro Fernández, ha salido al frente de las especulaciones que han surgido recientemente sobre posibles retoques en su rostro.

En una entrevista para el programa de televisión ‘’Sale el Sol’', Fernández desmintió rotundamente haberse sometido a cirugías estéticas y afirmó que las afirmaciones al respecto son completamente falsas.

El artista explicó: “Ayer hice una entrevista de radio y ahora todo se sube a las redes… Entonces empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿qué se hizo en la cara?’, y por Dios, si no me he hecho nada”

Sin embargo, el cantante mencionó: “Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”

Durante la entrevista, el cantante también quiso recalcar que la belleza no se limita a la apariencia física, sino que radica en sentirse bien consigo mismo y ser feliz.

Por otro lado, el mítico mexicano expresó su frustración ante los comentarios y rumores que han circulado en las redes sociales después de su entrevista de radio.

En respuesta a estas críticas infundadas, Pedro publicó unas fotos en Instagram donde colocó el siguiente caption: ‘’¿Hacemos video sobre 50 cosas que no sabías de mí? 🤔'’

Las reacciones de los fans han sido variadas. Algunos han expresado tristeza al percibir una supuesta decadencia en la apariencia del cantante, mientras que otros han hecho comentarios humorísticos sobre supuestos cambios en su rostro.

Reacción del público en redes sociales