Tristán revela que su padre Yahir ha estado rechazando sus llamadas

Tristán ha estado ofreciendo entrevistas en diferentes medios y ha hablado principalmente de la complicada relación que mantiene con su padre Yahir, de quien aseguró ya ni siquiera le responde las llamadas.

El joven habló con Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube y aseguró que no quiere estar guardando rencor ante una situación que él ha querido arreglar, pero parece ser que su papá no.

⚡ Tristán, el hijo de Yahir, le responde a su padre; exhibe que no le contesta https://t.co/ZEvXA99Nnu pic.twitter.com/y988GqHqMR — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) April 12, 2024

“Porque cargamos con una culpa si el que no me contesta al fin y al cabo es él, yo sí le he marcado, entonces, quién se está perdiendo de un gran hijo es él, aunque yo sea lo que piensen, yo soy su hijo”, expresó Tristán en la entrevista.

Tristán admite que sigue consumiendo alcohol y que nunca dejará de tomar

Tristán compartió que no ha vuelto a hablar con Yahir desde el año pasado, no obstante, no le guarda ningún rencor y espera que en algún momento puedan tener la oportunidad de hablar y arreglar los problemas entre ellos.

-5 centros de rehabilitación, en uno duro 3 años y recayó en 2 semanas.

-Una vida de excesos, a sus 26 el dice que trabaja pero nadie conoce su trabajo de músico.

-Critican a *Yahir* pero él ha ayudado a *Tristán*, Tristán es quien no quiere salir de ahí, inclusive mandando pic.twitter.com/ktBz3eBYRH — Nubia2 🌧 (@Nubiap38) April 9, 2024

“Te amo, te sigo amando, te mando un abrazo… Yo estoy totalmente tranquilo con él porque estoy aceptando muchas cosas… Mi papá siempre me dijo ‘hazte un hombre’ y creo que me está convirtiendo en un hombre inconscientemente”, dijo el hijo de Yahir.

Tristán asegura que no le gusta aprovecharse de su situación de ‘junior’ por ser el hijo de una figura pública, pues sabe que muchos viven de la fama de sus padres: “eso no me late para nada”.

Por otro lado, el hijo de Yahir admitió que no ha dejado de tomar, suele tomarse una cerveza los fines de semana y es algo que nunca dejará de hacer, pues no tiene ningún problema con eso, tampoco volverá a rehabilitación, ya que cree que tiene la capacidad de superar sus adicciones él solo y sin ayuda.