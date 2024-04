Nodal presume a su hija con look de Gucci y las redes reaccionan: “¿No me pueden adoptar a mí?”

Nodal presume a su hija con exclusivo look | (@nodal/Instagram)

Ha quedado claro que Nodal y Cazzu no escatiman cuando de complacer a su hija, Inti, se trata y es que la pequeña a sus pocos meses de vida, presume marcas. Ya la hemos visto posando llevando Burberry, Moschino y ahora hizo lo propio con un look total de Gucci que no ha pasado desapercibido.

El pasado 14 de septiembre nació la primogénita de los dos cantantes y a casi siete meses de su nacimiento, los famosos dejan ver que se ha convertido en el centro de su mundo y por eso la consienten tanto.

Hija de Nodal posa con look Gucci y las redes se alborotan

En el video compartido por el intérprete de Ya no somos, ni seremos, el mexicano derritió a los internautas tras lanzarle un beso a su hija y que esta, muy emocionada, le devolviera el gesto con una sonrisa.

Pero además del lindo momento que demuestra la conexión que existe entre ellos, las redes sociales se fijaron en que la hija de Nodal estaba llevando un look de la marca italiana, Gucci, de pies a cabeza con apenas meses de vida.

No es novedad para los más acérrimos fans de los famosos, que saben que es toda una fashionista como su mamá, pero no dejó de llamar la atención este detalle sobre todo porque se trata de un outfit casual, del día a día, compuesto por jeans y una camiseta celeste.

“No tiene el año y ya viste Gucci”, “La pobreza me respira en la nuca definitivamente”, “Si es así yo también quiero que me adopten”, “¿Puedo ser la segunda hija de ustedes?”, “No quiero imaginar cómo serán los 15 años”; fueron parte de los divertidos comentarios que dejaron los internautas al respecto, destacando la ilusión que tienen ambos padres en esta nueva etapa de sus vidas.