Conoce las ciudades que podría visitar Shakira en su gira mundial

Shakira sigue sorprendiendo a sus fanáticos de todo el mundo con la nueva etapa de su carrera, misma que habría inaugurado con el lanzamiento de su último disco ‘Las mujeres ya no lloran’, pero eso no es todo, ya que durante la primer noche del Festival Coachella, la cantante colombina apareció en uno de los escenarios y confirmó que iniciará una gira mundial.

La intérprete de “Puntería” atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera, tomando en cuenta que se mantenía lejos de los escenarios y estudios de grabación desde hace varios años, no obstante, en los últimos meses retomó su proyecto musical para potenciarlo en todas las plataformas digitales.

¡Es oficial! Shakira anuncia tour mundial

¿Qué ciudades podría visitar Shakira durante su gira mundial?

Fue durante la primer noche del Festival Coachella que la artista apareció de sorpresa en uno de los escenarios como parte de la presentación de Bizarrap, interpretando la canción que lanzaron como colaboración y con la cual lograron romper varios récords a nivel mundial, no obstante, llamó la atención del público al anunciar su próxima gira.

“Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira, Biza por fin”, gritó Shakira mientras estaba en el escenario del famoso festival.

🐺Las Mujeres ya no lloran World Tour, empieza en noviembre!



⚠️Shakira hizo el anuncio en su participación como invitada de Bizarrap en Coachella!



🇲🇽⏳#Shakira #coachella #bizarrap pic.twitter.com/rI0DWZMYme — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) April 13, 2024

Pese a que la cantante había dado pistas de la noticia a través de publicaciones en sus redes sociales, sus seguidores pensaron que faltaba más para el esperado anuncio, pero todo parece indicar que no pudo aguantar más para revelarlo.

“Las mujeres ya no lloran world tour” iniciará en noviembre de 2024 y aunque no ha confirmado los destinos en los que se presentará, México siempre suele ser uno de los puntos preferidos de los artistas, por lo cual Shakira podría pasar por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Como parte de la noticia, Shakira habilitó una pestaña en su pagina oficial, con el objetivo de que sus fanáticos comiencen a registrarse, el proceso podría ser parte indispensable para la venta de los próximos boletos, por lo cual se recomienda hacerlo.