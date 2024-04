Conoce las razones por las que el hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa no nacerá en México

Michelle Renaud y Matías Novoa están a poco tiempo de convertirse nuevamente en padres, razón por la cual la pareja se han mostrado felices y emocionados. Fue el 28 de enero que compartieron la noticia del embarazo, lo que no causó tanta impresión porque desde el pasado año ya se rumoraba.

Desde entonces, los actores no han dejado de compartir imágenes en sus redes y algunos detalles del proceso. Recientemente, el intérprete chileno habló sobre los planes que tienen para comenzar una nueva etapa como matrimonio y en familia, sin dejar a un lado a los otros hijos que tienen cada uno de ellos.

¿Dónde nacerá el hijo de los famosos?

Aunque ambos radican en la ciudad de México, Matías estuvo conversando amablemente con la prensa sobre cómo se encuentra Michelle y dónde nacerá el pequeño Milo.

“Está muy bien, ya está en el tercer trimestre casi”, comentó. Así mismo, dijo que su deseo es concluir lo más pronto posible sus compromisos de trabajo, pues desea dedicar más tiempo a permanecer junto a su pareja.

También se refirió a los síntomas que ha tenido la artista “Los síntomas van bien, ahorita está en el mejor periodo, yo creo. A ella ya le está creciendo muchísimo la panza, pero ya se acabaron las náuseas y todo”, reiteró.

Por otra parte, reveló las razones por las que el niño no nacerá en México “No es que no queramos que no sea mexicano, sino que se nos está dando salir del país y estamos tomando esa opción, una aventura más, muchos cambios, pero no es que no queramos que no sea mexicano. De hecho, yo creo que podría ser mexicano”, resaltó.

En ese sentido, agregó qué el nacimiento de su primogénito será en España, sin embargo mencionó que todavía no saben en qué ciudad exactamente.