Danna Paola estrena nuevo disco, ¿quién es la mujer de la que se enamoró?

Top Spanish-Language Female Album Debuts on Spotify in 2024:



#1. Las Mujeres Ya No Lloran — 13,483,491

#2. ORQUÍDEAS — 13,171,239

#3. Att. — 5,624,127

#4. un mechon de pelo — 5,352,888

#5. La Joia — 3,964,690

#6. CHILDSTAR — 2,698,108 pic.twitter.com/t2joeR7eDN