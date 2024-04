La historia detrás de la serie ‘Fabricantes de ovnis’ que refleja el ingenio mexicano

Fabricantes de ovnis se ha convertido en una historia diferente a todo lo que ha llegado a las plataformas. La serie tiene varios ingredientes que la hacen rica en situaciones que retratan un contexto social en medio de la fe, las relaciones humanas y las mentiras.

El actor Jerónimo Best, interpreta a Dalí Montoro, un mesero que trabaja para un cultista que cree en la vida extraterrestre. Además, es un pseudo inventor con sueños de grandeza, que proyecta una imagen de éxito en las redes sociales para impresionar a su hijo Marvin. El desafío llega cuando un grupo de adultos mayores del pueblo donde nació le pide ayuda porque están endeudados con el gobierno.

“La historia es bastante única, algo bastante arriesgado, pero es un privilegio formar parte de ella, más ahora viendo los resultados. Dalí es un personaje que pasa por toda una montaña rusa de emociones y situaciones. Es un padre que se la pasa diciendo mentiras, pero también la idea es que sea un antihéroe. Al final, sus acciones dicen mucho de los miedos que lo llevan a actuar de distintas maneras”, explicó Jerónimo Best en entrevista con Publimetro.

La serie Fabricantes de ovnis llama la atención en plataforma (Foto: Cortesía.)

La serie es una producción original de Star+ con Susana Alexander (Suspiro), María Del Carmen Farías (Pepita), Juan Carlos Colombo (Benito), Otto Sirgo (Alfonso), Karla Farfán (Cassandra).

“Siempre es un gran aprendizaje trabajar con primeros actores. Hubo muchas anécdotas en las locaciones, porque teníamos que hacer mucha actividad física”, agregó.

Fabricantes de ovnis no solo habla del fenómeno de objetos voladores no identificados, sino de la amistad, la política, la familia y la fe.

“Juega con la ciencia ficción es una comedia bastante terrenal que juega mucho con el espectador. Hay elementos inexplicables que se van dejando en la fe del espectador, de creer o no en los ovnis. Nadie puede salir y asegurarlo, no todos los hemos visto o han tenido esos encuentros. La serie tiene muchas capas desde la comedia, la relación de los personajes hasta la trama política en un tono de farsa, porque la serie juega mucho con la mentira”, explicó Jerónimo Best.

El actor dejó abierta la posibilidad de una segunda temporada.

¿Dónde puede verse?