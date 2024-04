ITZY en México: Setlist para su concierto en el Pepsi Center

Este lunes 15 de abril, el grupo femenino de k-pop ITZY conformado por Yeji, Ryujin, Chaeryeong y Yuna, se presentará en el Pepsi Center WTC como parte de la gira mundial ‘ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>’.

Cabe destacar que en el póster oficial no aparece una de sus integrantes, Choi Ji-su mejor conocida como Lia, esto debido a que en septiembre de 2023 suspendió sus actividades grupales por motivos de salud o entró en hiatus, por lo que no se presentará en este concierto, aunque sus MIDZY esperan verla en una futura presentación.

ITZY anuncia su primer concierto en México

Fue el pasado 25 de enero cuando ITZY anunció su primer concierto en solitario en México como parte de su segunda gira o tour mundial, esto tras su exitosa presentación en octubre de 2023 como parte del cartel oficial de ‘Music Bank World Tour’ en México el cual contó con la participación de seis agrupaciones en otoal, NewJeans, ITZY, (G)I-DLE, STAYC, AB6IX y The New Six, quienes deslumbraron a los más de 17 mil asistentes que se dieron cita en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Conoce los horarios para el concierto de ITZY en México

Conoce el setlist para el concierto de ITZY en el Pepsi Center

BORN TO BE

RACER

KIDDING ME

Mr. Vampire

SWIPE

WANNABE

Mine (Chaeryeong solo)

Run Away (Ryujin solo)

Yet, but (Yuna solo)

Crown On My Head (Yeji solo)

UNTOUCHABLE

Gas Me Up

Dynamite

Psychic Lover

Don’t Give a What

LOCO

Not Shy

CAKE

SNEAKERS

Kill Shot

Escalator

LOVE is

Be in Love

Chillin’ Chillin’

DALLA DALLA

Conoce los precios para el concierto de ITZY en México

Platino - $4, 200 (más cargos por servicio)

Lounge VIP - $4, 200 (más cargos por servicio)

A - $3, 600 (más cargos por servicio)

Box inferior - $3, 100 (más cargos por servicio)

Box superior - $3, 100 (más cargos por servicio)

C - $1, 700 (más cargos por servicio)

General B - $1, 200 (más cargos por servicio)