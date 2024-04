“Me avergueza que seas tan ‘labioso”: Lupillo y Romeh echan chispas en el posicionamiento de LCDLF

Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh perdieron los estribos en el posicionamiento de este domingo, en La Casa de los Famosos 4. El cantante y el fisicoculturista sacaron chispas entre ambos, diciéndose las verdades, hasta el punto de que estuvieron a punto de irse a las trompadas.

El posicionamiento entre ambos inicia con palabras de elogio de Lupillo a Romeh. “Ha sido un placer jugar contigo, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer aprender de ti, ha sido un placer enseñarte cosas nuevas”, dice el cantante mexicano.

Sin embargo, después comienza a hacer recriminaciones relacionadas al problema que ambos tuvieron por intentar tener una relación más allá de la amistad con Ariadna Gutiérrez. Lupillo insiste en que Romeh violó un “código de hombres”, al intentar algo con la modelo colombiana.

Pero eso no fue lo que hizo explotar la discusión entre ambos. Lupillo comenzó a insultarlo y a decirle adjetivos calificativos relacionados a su comportamiento, después de que el cantante mexicano salió del Cuarto Tierra.

“Me avergüenza que seas tan labioso. Te fuiste por toda la casa hablando sobre el trato, es una labia muy interesante, pero a la vez estabas rogándome que regresara al Cuarto Tierra con una disculpa falsa”, dijo Lupillo Rivera.

Romeh, como es su derecho en esta parte del reality de Telemundo, respondió. “Lupillo, ya te lo he dicho: eres un mentiroso. Has dicho mentiras de todo, hasta me mentiste a mi. Si te fui a pedir una disculpa, fue para que te sintieras bien tu. Y a mi sinceramente no me costaba pedirte disculpas, porque en ese momento yo te tenía cariño”.

Después, cuando Romeh comenzó a decirle que había maltratado a Ariadna las tensiones se intensificaron y Melaza tuvo que meterse en el medio para que la discusión no evolucionara a los golpes.

Todo puede volverse un caos esta noche, ya que Romeh y Ariadna están nominados esta noche y alguno de los dos podría salir.