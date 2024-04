¿Qué se ve? Bellakath filtra video de Yeri Mua que subió a Close Friends

Bellakath se convirtió en una de las cantantes más populares del reguetón mexicano. Tras su participación en el programa Enamorándonos, la joven de 25 años no paró de ser tendencia por tus temas; sin embargo en las últimas horas, la intérprete de REGGAETON CHAMPANGNE se popularizó por una pelea en redes sociales con Yeri Mua.

Sí, dos de las exponentes más importantes del género urbano utilizaron sus redes sociales para compartir una serie de mensajes ofensivos. Algunos de los internautas pensaron que esto solo quedaría en palabras, mas Katherinne Huerta fue más allá y compartió un video de la nacida en Veracruz.

Le dijo hija de puta a su mamá!!!??? No pues está muy chingón a quién elijen de fav.

🤮 pic.twitter.com/0uIxU81DrF — Ana Laura González (@AnaLauraGo48316) April 15, 2024

“Hoy uno de esos días en los que digo ‘Verga. No mames’ y encima tengo que grabar una serie que me tiene hasta la madre. Neta, no sé cómo le voy a hacer para aguantar, o sea, me voy a fumar todos los pinches porros que tengo porque a la verga; encima tengo que soportar a gente que me cae de la verga. Mi papá, le estoy diciendo que me siento mal y él me está hablando de contactos, mi mamá ignorándome como siempre. Ya estoy hasta la vergas, lo que más me surra es que de las personas que esperas que te apoyen nada más se hacen pendejos, pero ya”, son algunas de las palabras que dijo la también creadora de contenido.

Tras la filtración de la grabación, Yeri emitió otro video en el que le hablaba directamente a Bellakath: “No es jugar limpio. Por qué no mejor subiste algo de tu trabajo, creo que alguien que es la número 1 no hace eso. Eso es caer muy bajo”, dijo la cantante.

Hasta el momento, las grabaciones suman millones de reproducciones en X, antes Twitter, donde se pueden leer comentarios como “Se topó con alguien igual a ella jajaja”, “Yeri Mua tiro y creyó que hacerse la mustia le iba a funcionar,con la Bellakat no”, “Pero ella filtrando un chat con cry si es jugar limpio” o “Encontró a alguien igualita a ella y ahora se pone así”.