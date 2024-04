Ariadna Gutiérrez fue eliminada de LCDLF4 y el público asegura que la sacó la producción ¿por qué?

La eliminación de Ariadna Gutiérrez en “La Casa de los Famosos 4″ resultó ser una gran sorpresa porque era una de las grandes favoritas, sin embargo, debido a todo lo que ha ocurrido en los últimos días y al historial en el programa de Telemundo, su salida era algo que se veía venir.

Recordemos que, en la gala de posicionamiento, la ex reina de belleza aseguró que había denunciado ante la Jefa a Lupillo Rivera por maltrato, pero le afirmaron que él no la había maltratado de ninguna manera según sus criterios.

Alzaste tu voz y te silenciaron mi reina… saliste amada por el público y con tu reputación intacta #LCDLF4 pic.twitter.com/tn5nX1aFbx — Ismael (@ismautrera) April 16, 2024

No obstante, las palabras y acciones del hermano de Jenni Rivera en contra de Ariadna Gutiérrez fueron replicadas en varios medios, convirtiéndola en un ícono feminista por alzar la voz y no permitir que le impusieran un romance con alguien no quería.

La eliminación de Ariadna Gutiérrez incentivó dos grandes hipótesis

Poco después de darse a conocer que Ariadna Gutiérrez había sido eliminada de “La Casa de los Famosos 4″, una gran parte de los usuarios concordó que la producción acordó sacarla por el bien del programa.

Repitamos todos:



A ariadna no la eliminaron, la silenciaron sólo por alzar su voz contra el maltrato hacia la mujer. #LCDLF4 pic.twitter.com/Q93vnwgGQU — sólo digo (@tintinq15) April 16, 2024

Una de las hipótesis que se maneja fue que los familiares de la modelo colombiana llegaron a México para negociar su salida, pues no estaban de acuerdo por cómo la estaban pintando en las galas.

Por otro lado, se comenta que fueron los familiares de Lupillo Rivera quienes le exigieron a Telemundo hacer algo para evitar que su imagen saliera más dañada de lo que ya está.

-Gaby Spanic acusó a Pablo Montero de haberla acosado y tocado.

-Dania Méndez la acosaron 2 personas y expuso a Telemundo

-Ariadna Gutierrez, por decir NO se fueron todos contra de ella y alzó la voz.

Por no quedarse calladas las eliminaron.

No es la primera vez. #LCDLF4 pic.twitter.com/qNPqRZBDgy — M✨ (@Misxxmarian) April 16, 2024

Lo que sí parece ser seguro es que la continuidad de Ariadna Gutiérrez resultaba perjudicial para la producción de “La Casa de los Famosos 4″ y Telemundo, quien ha hecho caso omiso a las denuncias de acoso y maltrato.

En la primera temporada Gabriela Spanic acusó a Pablo Montero de haberla tocado y después fue eliminada, Dania Méndez fue acosada por dos hombres en el intercambio que realizó con el intercambio de Brasil y al regresar sorpresivamente fue eliminada, y a principios de esta temporada Alana Literas acusó a Carlos Gómez de haberla tocado sin su consentimiento, pero le pidieron no ventilar el caso y lo expusieron sus compañeros.