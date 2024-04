Dan Abedrop cumple sueño junto a Juan Magán

Mírame ahora es el nuevo himno musical de Dan Abedrop, en la que contó con la participación de Juan Magán. Este tema es un llamado a la reinvención personal de la artista, alentando a los oyentes a abrazar la oportunidad de perseguir sus sueños sin temor, mismo que cumplió a lado de El Rey del Electro Latino”.

“La colaboración se dio porque lo busqué, no sabía si me iba a contestar. Le mandamos como tres canciones y le gustaron, y quiso hacer una. Pero lo mejor fue que él le puso también su parte en la letra y eso se me hizo muy bonito, porque le dio su sello al tema. Yo todavía no me lo creo, para mí sigue siendo un sueño, todavía me tienen que pellizcar para despertar”, relató Dan Abedrop en entrevista con Publimetro.

En la más reciente propuesta musical de Dan Abedrop, Mírame ahora, la intérprete quiere impulsar a sus seguidores a enfrentar las más difíciles batallas. “La canción la hice a raíz de las malas experiencias que tuve con gente del pasado, y también con la industria. Va para esa gente que en el pasado te decía, ‘tú no puedes’, porque hay mucha gente así, que es prepotente, fue para esas personas del pasado que te decían que sin ellos. Mírame ahora representa el puedo hacerlo y no te necesito a nadie para lograrlo”, explicó.

Sin embargo llegar a este punto decisivo de su vida, no fue fácil, “tuve que alejarme de esa gente, en ese momento estaba cegada porque sentía cariño, y darme cuenta de que no me querían fue duro. Pero tenía que pensar en mi salud mental y mis sueño, que el cariño que pudiera tenerle a esas personas que me hicieron daño”.

Dan Abedrop también habló de lo importante de mandar este tipo de mensajes a través de la música, “a mí me gustaría escuchar más canciones, no solo de letras de amor o que hablen de sexo, sino también que ayudan al crecimiento mental. Por eso decidí hacer una canción así, porque fue como mi terapia y lo que me ayudó a salir este del hoyo en el que estaba”, reveló.

Dan Abedrop cumple su sueño junto a Juan Magán

Dan Abedrop aprende de Juan Magán

Dan y Juan se conocieron en persona durante la filmación del video Mírame ahora, “la acogida de Juan fue bastante bonita. Él lo dio todo, es súper profesional y el hecho de conocerlo me daba muchos nervios, pero fue muy bonito. Tiene una vibra increíble y te hace sentir como bien recibido todo el tiempo”, contó la cantautora.

Y agregó, “su buena vibra me ayudó muchísimo, me lo contagiaba para yo no sentirme tan nerviosa. Siempre me estaba intentando ayudar, me hizo sentir, tranquila y que todo iba a salir bien”.