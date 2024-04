Eduin Caz fue captado discutiendo con los integrantes de una banda local que contrató, ¿qué pasó?

Eduin Caz fue grabado teniendo una discusión con los integrantes de una banda local que había contratado, porque no quería pagar lo que pedían, pues, al parecer, le estaban quitando más dinero de lo habitual.

Fue la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien compartió en su cuenta de Instagram el video del vocalista del Grupo Firme hablando con un grupo de personas frente a la entrada de un hotel.

No es raro ver a Eduin Caz involucrado en algún escándalo, sin embargo, en el video no se escucha mucho de lo que se dice, pero se especula que les estaba regateando para que le tocaran en la playa frente al hotel donde se estaba quedando.

Eduin Caz demostró lo codo que es

“Eduin Caz, según me dicen fue visto discutiendo con una banda local que el contrato para que tocara en la playa, pero al parecer le estaban cobrando de más… Ahora varios están diciendo que NO que apoya a las bandas y pues aquí les anda regateando”, escribió Chamonic en la publicación.

Esto llevó a que varias personas comentaran que no les parecía correcto que alguien de la talla de Eduin Caz le regateara a una banda local, pues es sabido que su grupo llena todos los lugares donde se presentan.

Otros han opinado que como no se ve al cantante discutiendo o gritándoles, no había mucho que juzgar, pues si conocía lo que cobraban las bandas en las playas, no era correcto que ellos quisieran quitarle más solo porque es famoso.

Hasta los momentos, Eduin Caz no ha opinado nada sobre este video, pero probablemente responda a través de sus redes sociales como suele hacer.