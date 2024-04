Cassandra Sánchez-Navarro hace de ‘Consuelo’ una mujer en pro del placer y contra la censura

Consuelo no solo es el nombre de la serie protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, sino es una palabra para reconfortar en determinada situación. A la plataforma de ViX llega esta peculiar y picante historia que refleja los tabús, la moralidad, la apertura, la revolución sexual de una época y el sentido de sobrevivencia del género femenino.

“Que divertido es ese nombre que es Consuelo, que en este caso se trata de consoladores y la consolación. Me encantó Consuelo, la cantidad de matices, sobre todo que como cualquier mujer, trata de salir para adelante aún en las peores circunstancias. No conozco a ninguna mujer que no sea echada para adelante en la chamba, ya sea como mamá o en la casa. Al final, es la gran historia de una mujer que está enfrentando varios retos y cada uno lo supera”, compartió Cassandra Sánchez-Navarro.

Consuelo, una serie para complacer con Cassandra Sánchez-Navarro (Foto: Cortesía.)

La serie combina los conflictos del melodrama clásico con el desparpajo de la comedia moderna para tratar temáticas vigentes, magnificadas por el particular contexto histórico y moral de la época, justo antes del inicio de la revolución sexual, convirtiendo a Consuelo en una mezcla única de relevancia, irreverencia y entretenimiento.

“Me encanta que sea en los 50, porque justo habla de todas estos polares a lo que somos hoy en día, desde que las mujeres no tenían voz y voto hasta lo que hoy tenemos, tan es así que hay -seguramente- una mujer que será presidenta. Las mujeres no teníamos poder de ningún tipo, y en el tema de la sexualidad era mucho el qué dirán o tenías que quedarte casada para siempre. Hoy en día, pues existen esta maneras de que puedas tener placer sexualmente con alguien o sin alguien, por eso es una serie muy divertida”, agregó la actriz mexicana a Publimetro.

Los protagonistas de la nueva comedia son Cassandra Sánchez Navarro, Erick Chapa, Eileen Yáñez , Lincoln Palomeque , Verónica Bravo y Catherine Siachoque.

“Dentro y fuera del set estuve rodeadas de mujeres, por eso estuve muy consentido. Fernando es un personaje que viene pasando por un hartazgo en su vida, no es porque no la quiera, pero no es feliz. De pronto, conoce a Consuelo y empiezan a ocurrir un mundo de cosas y a vivir esta historia. Además, el vestuario de época hacen que sea una serie bien contada, en cada capítulo ocurre algo interesante, cero aburrición”, señaló Erick Chapa.

Consuelo, una serie para complacer con Cassandra Sánchez-Navarro (Foto: Cortesía.)

Consolación

Realizada por Juan Carlos Aparicio Schlesinger y Mateo Stivelberg y cuenta con Catalina Figueroa como productora y Kenya Márquez dirige la serie. Se trata de la segunda ficción del estudio en la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, tras Las pelotaris 1926.

La trama se entra en una mujer de la alta sociedad (Cassandra Sánchez Navarro) que, tras ser abandonada por su marido, toma el control de su destino y sus placeres, incluyendo la venta de juguetes sexuales.

“En este proyecto me llevo muchísimo agradecimiento por esas mujeres que lucharon por nuestros derechos, y por ellas hoy somos tan libres. Me llevo un profundo agradecimiento por los hombres que apoyan a esas mujeres por una libertad común en todos los sentidos”, añadió la actriz.

Cassandra Sánchez-Navarro reveló que le sorprende que aún exista censura para el uso de los consoladores, “se me hace ilógico que sea tabú el hablar de los juguetes sexuales o consoladores, porque llevan miles de años en diferentes culturas. Hay dildos de diferentes materiales, tipos y hasta vibran (risa). Esta serie está rompiendo con eso tabúes, espero que la gente vea esta serie con su pareja y platiquen sobre lo que les gusta”.

¿Cuándo y dónde se estrena Consuelo?

19 de abril se estrena en ViX.

10 capítulos tiene la serie.

Consuelo, una serie para complacer con Cassandra Sánchez-Navarro (Foto: Cortesía.)

