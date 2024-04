“Me está matando”, Grettell Valdez preocupa por complicaciones de salud

Grettell Valdez, quien es una reconocida actriz que ha destacado dentro de la televisión mexicana, comenzó a preocupar a todos sus fieles seguidores tras revelar que atraviesa por una fuerte crisis de salud que la mantiene lejos de los foros de grabación, con el objetivo de estabilizarse con ayuda del tratamiento que lleva.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz compartió detalles de su estado actual, especialmente publicando una serie de fotografías, en las cuales hizo evidente el tratamiento que ha tenido que seguir para recuperarse paulatinamente del virus que logró afectar su sistema rápidamente.

Grettell Valdez Grettell Valdez

Grettell Valdez preocupa por complicaciones de salud

Desde la madrugada de este lunes, la intérprete mexicana alertó a sus seguidores de Instagram al compartir una historia en la que se fotografió al recibir suero intravenoso, señalando que los malestares son bastante fuertes.

“Odio estar enferma, este virus me está matando” , comentó la famosa actriz.

Grettell Valdez preocupa por complicaciones de salud (Redes Sociales)

Posteriormente, Grettell Valdez explicó que aunque se estaba recuperando, la situación no era fácil de afrontar, tomando en cuenta todos los malestares del virus de salmonella.

Asimismo, en un video que compartió en redes sociales tomó un espacio para revelar el virus con el que fue diagnosticada, añadiendo que los malestares fueron tan graves que le fue imposible salir de su casa para recibir el tratamiento, por lo cual los médicos llegaron a su casa para atenderla.

“No saben el fin de semana que pasé, confirmamos salmonella con los estudios que me hicieron, tuve que acelerar el proceso intravenoso, no pude moverme, no pude ni llegar al hospital, tuvo que venir mi doctor”, compartió.