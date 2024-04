Lupillo Rivera ya sabe qué podría hacer con el premio si gana La Casa de los Famosos

Ante la reciente eliminación que se ha vivido en ‘La Casa de los Famosos’, Lupillo Rivera se enfrentó con su compañero, Rodrigo Romeh por algunas diferencias que han tenido. En esta ocasión, el cantante no dudó en decirle lo que no le parecía al deportista.

Sin embargo, durante su discurso hizo un señalamiento en contra de las mujeres que se suma a otras polémicas que ha desatado en el mencionado programa. “Romeh ha sido un placer jugar contigo, conocerte, aprender de ti, enseñarte cosas nuevas. Hay códigos de hombres, aquí las mujeres no cuentan”, señaló Rivera.

Para los internautas no fue de agrado lo que dijo el artista, quienes se han hecho sentir con diferentes mensajes a través de las redes sociales. “Lupillo diciendo aquí no importan las mujeres, y nadie dice nada, que asco”, “Es un machista de lo peor”, “Aquí las mujeres no cuentan, bien ahí por Aleska y por Gera defendiendo a este tipo con comentarios tan desafortunados”, fueron algunos de los comentarios.

Todo esto ocurrió, tras la reacción que tuvo el famoso ante la eliminación de Ariadna en el reality.

Lupillo ya sabe que podrá hacer con el premio si gana ‘La Casa de los Famosos’

A pesar de que en este momento el intérprete no es tan querido por los seguidores de la Casa, no deja de ser uno de los favoritos para ganar en esta temporada y llevarse el premio gordo de los 200 mil dólares.

De ser el afortunado ganador y sumándole el sueldo que percibe, Lupillo fácilmente puede seguir ampliando su colección de vehículos, o renovando algunos de ellos. Entre los modelos con los que cuenta, tiene un Chevrolet Bel Air que es un auto convertible de súper lujo, y además de ser un clásico del año 57.

Así como un Cadillac del 96, el cual le perteneció al rapero Tupac Amaru Shakur lo que hace que su valor sea aún más invaluable, Y una camioneta CXT, la cual es considerada como el modelo comercial más grande del mundo.