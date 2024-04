¿Por qué Ninel Conde y Lorena Herrera dejaron de ser amigas?

Desde hace un tiempo, Ninel Conde y Lorena Herrera se han visto envueltas en una guerra de polémicas que hasta el día de hoy no han podido resolver. Recientemente, la modelo reveló que no quiere reconciliarse con Conde.

“Solucionas un problema con una amiga o un amigo ¿no? Pero cuando alguien no es tu amigo, ni quieres que lo sea y no existe ningún nexo, ni nada. Pues no te interesa arreglar nada, con todo respeto”, contó la también actriz.

Al ser cuestionada si no le interesaría tener una amistad con la cantante en un futuro, Lorena afirmó que “No, no, no, soy muy selectiva con mis amistades, tengo muy poco tiempo y no me gusta desperdiciarlo. Prefiero aprovecharlo con mi pareja y con las amistades que ya tengo, con ellas estoy contenta y no tengo tiempo como para hacer más amistades y menos con gente conflictiva”.

¿Por qué las mexicanas rompieron su amistad?

Fue a mediados del año 2009 que circularon algunas fotos de los espectáculos musicales de ambas, donde aparecían con vestuarios y coreografías muy parecidas.

En ese entonces, Lorena desató la polémica al emitir el siguiente mensaje: “Estoy molesta con Ninel porque copió mi show. Le pido que sea más original y no ande copiando las cosas de otras”.

Por su parte, Ninel no se quedó callada, y le respondió contundentemente: “Yo no tengo nada qué responder a chismes de tan baja denominación, yo creo que no tengo necesidad de hacerme publicidad con esas cosas tan bajas y de mal gusto”.

¿Ninel ha tenido problemas con otra famosa?

Ninel Conde no deja de pasar por desapercibida, pues se rumoró que rechazó la propuesta de formar parte del reality show ‘La Casa de Los Famosos’, al enterarse sobre la participación de Frida Sofía. Sin embargo, hasta hace poco ella negó dicha especulación.

Le sacó al parche!! @Ninelconde ya Hasta estaba grabando los promocionales de La Casa de los Famosos 4 y al ver qué Frida Sofía SÍ ESTARÁ EN LA CUARTA TEMPORADA habló con los ejecutivos de Telemundo “o va ella o voy yo” y se quedaron con Frida Sofía a Ninel le dieron las gracias. pic.twitter.com/Ez7qmklZ7y — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) January 5, 2024

“Bueno, pues qué pasó, no se dieron los tiempos ni las cosas. Es cuestión de prioridades en mi vida en este momento, y estuve como pensando las cosas y tengo varios proyectos en puerta”, dijo Conde.