CD9 anuncia segunda fecha en Ciudad de México

Tras seis años de ausencia, la boyband mexicana CD9 conformada por Freddy Leyva, Alan Navarro, Jos Canela, Bryan Mouque y Alonso Villalpando, anunció su regreso, el cual vendrá acompañado de dos conciertos en la Arena CDMX.

Fue la revista Esquire México, quien a través de una exclusiva, reveló que la agrupación integrada por Freddy, Alan, Jos, Bryan y Alonso, ofrecerá un show de despedida para todos sus coders, quienes por aproximadamente seis años, han esperado por su regreso.

“La espera terminó, CD9 esta de regreso con todo su talento y energía para despedirse de sus fans con un espectacular show en la CDMX, el 19 de julio. No te pierdas la oportunidad de revivir los éxitos de la boyband que marcó historia en el pop mexicano”, compartieron en una publicación.

CD9 regresa y anuncia conciertos en la Arena CDMX

CD9 estará de regreso con un increíble concierto que se llevará a cabo en la Arena CDMX ubicada en la Ciudad de México el próximo viernes 19 de julio, por lo que sus coders, podrán adquirir los boletos mediante el sistema Superboletos.

CD9 regresa y anuncia concierto en la Arena CDMX. / Foto: Sony Music

Al respecto de la respuesta de sus fanáticas, la agrupación anunció una nueva fecha en la Arena CDMX el próximo 30 de agosto , la venta de boletos se llevará a cabo a través de la misma plataforma.

¿Cuándo se separó CD9?

Cabe destacar que fue en marzo de 2021 cuando CD9 dio a conocer su separación de manera oficial, “Son demasiados los momentos, las experiencias y los sueños que vivimos juntos a lo largo de estos años. Durante este tiempo, nunca imaginamos lo lejos que llegaría nuestro sueño. CD9 vive en su mente y en su corazón, como siempre, por y para ustedes… SIEMPRE JUNTOS SIEMPRE”, escribió el grupo en una publicación.

CD9 anuncia su separación. / Foto: Twitter

¿Qué pasará el 9 de abril?

Pero en abril de 2024, CD9 nuevamente sorprendió a sus coders al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram donde se pueden ver las piernas de los cinco integrantes y agregaron en la descripción, “9 de abril”, por lo que ese día, la boyband mexicana anunciará una sorpresa.

¿Cuándo comienza la preventa para el concierto de CD9 en la Arena CDMX?

Llegó el martes 9 de abril y las múltiples redes sociales de CD9, dieron a conocer que la preventa para el concierto del 19 de julio en la Arena CDMX, se llevará a cabo este lunes 15 de abril. Este último show lo titularon, ‘The Last Party’. “NUESTRA HISTORIA AÚN NO TERMINA. Juntos de nuevo... ustedes, nosotros y la música que nos unió”, compartió el grupo como parte de este anuncio.

Revelan precios para el concierto de CD9 en la Arena CDMX

La venta para el concierto de CD9 en la Arena CDMX dará inicio el lunes 15 de abril a las 10 de la mañana por medio de la red de Superboletos, los boletos los podrás encontrar en este link .

Revelan precios para el concierto de CD9 en la Arena CDMX. / Foto: Superboletos

VIP A - $4,380

VIP B - $3,765

ZONA MERCADO LIBRE - $3,201

ROJO - $3,201

ZONA PEPSI - $2,699

NARANJA - $2,699

BARCEL FUEGO - $2,699

AMARILLO - $2,259

ZONA MARRIOTT - $2,259

VERDE - $1,820

SP PLATINO - $1,820

SP RON BOTRAN VL - $1,820

SP RON BOTRAN - $1,820

SP PLATINO VL - $1,820

BANCO AZTECA - $1,444

MCCORMICK - $1,444

AZUL - $1,444

ROSHFRANS - $1,444

ZONA MINISO - $1,444

CELESTE - $1,067

CAPACIDAD DIFERENTE - $1,067

MORADO - $816