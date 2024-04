Mira las fotos más polémicas de Julián Gil

Polifacético, atrevido y apuesto, así es Julián Gil quien cada día va en busca de sus sueños y concretando proyectos. Este argentino de nacimiento ha tenido una carrera llena de éxitos. Entre la actuación, el modelaje, la conducción de programas y eventos, el artista está escalando más peldaños de su carrera. Recientemente se apunta a un nuevo reto con Wendy Guevara.

En su parte personal, sigue en la lucha por ver a su hijo que tiene en común con la venezolana Marjorie de Sousa, sin embargo, sus conflictos no le quitan lo sexi que se ve a sus casi 54 años. Sus fans comentan sus fotografías más polémicas.

El artista comparte muchas de las etapas de su profesión en su Instagram. La mayoría de sus imágenes muestran a un hombre sensual y con un físico que conserva. A Gil le gusta estar en constantes cuidados, incluyendo los ejercicios. Hace poco se convirtió en abuelo, pero a pesar de su edad, no deja de mostrar su cuerpo bien trabajado.

Quienes siguen al famoso desde sus inicios deben saber que Gil fue imagen de algunos calendarios, y sus fans le comentan:

“Usted es como el vino”, “Aquella época inolvidable de los calendarios”, “Esta foto me remonta a los calendarios que hacías, los tengo todos”, “Queseto? Mori y veo el cielo?”, “Si no sabes que ponerte, ponte feliz porque todo absolutamente tooodooo te queda Perfecto!!!! No es el traje, sino la percha”, son algunos de los comentarios de los internautas. Muchos se preguntan si pronto va a anunciar que estará de imagen en algunas propuestas audiovisuales.

La figura pública ha expresado en años anteriores que “la elegancia siempre es parte de la vida de uno”, y aclaró que para hacerlo, no se trata de lucir atuendos costosos, sino de buen gusto. “No porque vayas a un gimnasio o a un supermercado tienes que ir mal vestido”, destacó.