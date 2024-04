La Casa de los Famoso 4: Así reaccionó La Divaza con la eliminación de Ariadna

Luego de su salida del popular reality “La Casa de los Famosos 4″, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘La Divaza’, asistió a las galas del programa para dar su opinión y defender a su exequipo.

Frente a los panelistas y conductores de ‘La Casa de los Famosos 4′, Nacho Lozano y Jimena Gallego, el influencer afirmó que “La Jefa solo ve lo que le conviene”, haciendo referencia a las acusaciones de Ariadna Gutiérrez sobre Lupillo Rivera.

La Divaza expresó de manera contundente que “el maltrato no es solo físico, el abuso también es emocional”.

Luego de conocerse la salida de su excompañera de equipo, escribió lo siguiente en X:

“Terminaste siendo una reina y alzaste la voz ante las injusticias. Te vas victoriosa porque no dejaste que nadie te destrozara. Estoy orgulloso de ti, diste la batalla y ya quiero darte un abrazo muy muy pronto @gutierrezary🫂 #lcdlf4″

En otro mensaje expresó que la modelo colombiana se encuentra mejor afuera del programa.

Ariadna está mejor lejos de ahí. #lcdlf4 — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) April 16, 2024

Por su parte, su mejor amigo, mejor conocido como LaJose, señaló: “Les dije que era Fraude. No vean esa porquería de programa!”.

Salir de esa casa es un premio más grande que quedarse #lcdlf4 — LA JOSE ✨ (@lajose) April 16, 2024

Reacción a la denuncia de Thalí García

En una entrevista con People En Español, el ex participante del programa de Telemundo, expresó como tomó las denuncias de Thalí García contra el canal y la producción del reality:

“A mí me sorprende mucho cuando Thalí se va porque obviamente ella se va de una manera, todavía lo recuerdo, en la suite, se escapa… y obviamente nosotros quedamos como qué pasó. Nosotros dentro de la casa cuando se fue Thalí y cuando se fue Gregorio siempre teníamos la ilusión de que Thalí había quedado bien, había resuelto las cosas. Nacho se conectó con nosotros y nos había dicho incluso que ‘aquí está Thalí, Thalí está bien’. Y siempre creíamos que nos íbamos a seguir apoyando desde afuera. Me sorprendió mucho al salir cuando vi que ninguno de Tierra estaba presente ni en las galas y también entiendo sus decisiones”, dijo.

“Ahora, lo de Thalí no te sé la historia completamente porque como que yo dije saliendo demasiada información. Quiero que La Jose me cuente bien y quiero guardar mi reacción genuina para el pódcast, así que por favor te pido que no me cuentes todo a detalle”, pide. “Pero lo que vi en el aislamiento, que se supone que no debe haber pasado, tenemos un televisor y tenía YouTube, entonces me metía a buscar La Jose Show para ver si mi amiga había subido podcasts y qué había pasado con los que nosotros habíamos dejado subidos y veo que ella hace un episodio con Thalí y me metí y vi 13 minutos y yo dije ‘no, no puedo ver esto porque son 2 horas de episodio casi y creo que empezó fuerte’. Era mucha información recibirla en este momento”.