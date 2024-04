“No me siento bien”, Yolanda Andrade confiesa que tuvo una recaída

En los últimos meses Yolanda Andrade ha atravesado por diversas complicaciones de salud; pese a que la conductora había aclarado que estaba recuperándose luego de seguir un tratamiento especial; recientemente sorprendió al revelar que nuevamente atraviesa por complicaciones, mismas que podrían alejarla por un tiempo del programa de ‘Montse & Joe’.

La famosa conductora comenzó a presentar mejoría, es por ello que en medio de su tratamiento médico decidió regresar al programa que comparte con Montserrat Oliver; sin embargo, todo parece indicar que volvió a tener una recaída, especialmente relacionada con complicaciones en uno de sus ojos, en el cual solía tener un parche.

Yolanda Andrade (Captura de Pantalla)

Yolanda Andrade pausa entrevista tras presentar complicaciones

Fue durante la mañana de este 17 de abril que la periodista Berenice Ortiz publicó un extracto de un breve encuentro de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver con la prensa, no obstante, la primera conductora se disculpó al negar una entrevista por los malestares que presentaba.

“Me quiero bajar, hoy no me siento bien, disculpen”, comentó.

Al respecto de los detalles, la presentadora de televisión explicó que comenzó a presentar molestias en uno de sus ojos, no obstante, evitó entrar en detalles del nuevo problema que enfrenta.

“Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, reveló.

Yolanda Andrade (Twitter)

Asimismo, Montserrat Oliver comentó sobre las recaídas que ha presentado su compañera, añadiendo que espera que pueda recuperarse en los próximos días.

“Pasé por ella como siempre que venimos a trabajar Montse & Joe y veo que le volvió a dar lo del ojo. Ojalá que se sienta mejor, ella muy valiente que vino a trabajar. Ojalá que pueda trabajar y no se tenga que ir. Lleva un año en tratamiento y de repente no le pasa; en un mes a lo mejor le pasó tres veces y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día, está rarísimo”, compartió Montserrat como parte de las molestias que presentó su compañera.