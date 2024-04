“No es para alguien de mi edad”, Aleks Syntek tira el disco de Karol G al escusado

En los últimos años, Aleks Syntek ha protagonizado diversas polémicas por sus opiniones sobre algunos géneros musicales y artistas emergentes, tal es el caso de sus recientes declaraciones al último disco de Karol G ‘Mañana será bonito’ durante el programa ‘El Podcast + Pedido’.

El cantante mexicano ha sido bastante claro sobre su opinión del género urbano y sus derivados, señalando las letras de las canciones por los comentarios explícitos que emiten algunos aristas, es por ello que ha llegado a criticar a cantantes como Dani Flow, Bad Bunny, Karol G, entre otros.

Aleks Syntek Aleks Syntek celebra 30 años de carrera

Aleks Syntek tira el disco de Karol G al escusado

Fue a través del programa ‘El Podcast + Pedido’ que el intérprete de “Duele el amor” volvió a defender su propuesta musical, señalando que no espera sumarse a un género emergente, ya que no quiere perder a sus fieles fanáticos.

“No me quiero arriesgar a perder a los fans que tengo de hueso colorado de tantos años, por hacer algo que sería como trending del momento, porque sí creo que esa música es un poquito de moda”, comentó en la entrevista.

Por otra parte, el conductor del programa propuso una dinámica con el artista al mostrar diversos discos de agrupaciones y artistas, entre los cuales se encontraban Karol G con ‘Mañana será bonito’, explicando que no es de su agrado.

“No me entra, no me entra porque no me identifico con las canciones, se que es amadísima por toda la comunidad de chavos, de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo Aleks Syntek después de tirar el álbum al escusado.

Como era de esperarse, usuarios de esta red social reaccionaron rápidamente a las declaraciones del cantante, señalando que suele ser grosero al opinar del trabajo de otros artistas.