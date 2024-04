Ángela Aguilar confiesa cuáles son las cinco “red Flags” que le dicen que un chico no es adecuado para ella

¿Quién es el novio de Ángela Aguilar? Aunque se especula y se dicen muchas cosas, la cantante de Regional Mexicano todavía no ha hecho pública ninguna relación en la actualidad. Sin embargo, no tiene problemas en decir las cosas que le gustan y las que no de un chico, a la hora de iniciar una relación sentimental.

Es por eso que, en una entrevista en “De noche pero sin sueño” la hija de Pepe Aguilar confiesa que tiene cinco “red flags” que avisan que un chico no es el adecuado para ella. Aunque estas características son muy tradicionales y chapadas a la antigua, son las cosas que Ángela ve en un posible novio.

Así que si quieres conquistar su corazón y te involucras en estas cinco situaciones es mejor que te olvides de ser el novio de la princesa del Regional Mexicano.

Angela Aguilar da pasos para su carrera. La cantante suma más shows en su faceta como solista. (JC Olivera/Getty Images)

Las cinco “red flags” para Ángela Aguilar

Se conoce como “red flag” a esa bandera roja que se levanta como una especie de señal de alerta para avisarnos que no es por ahí una relación con un chico o una chica.

Las de Ángela Aguilar son las siguientes:

Que pida dividir la cuenta (aunque no le molesta pagar a ella completo) Que se lleve bien con su ex Que no sepa montar a caballo Que se tome fotos parando la boca Que usen pantalones muy apretados

Todas estas características están prohibidas para Ángela Aguilar en un chico.

Se especula en el mundo del espectáculo que Ángela Aguilar sigue los pasos de Taylor Swift y sale con un jugador de fútbol americano. El supuesto novio de la cantante, con quien habría pasado San Valentín y estaría considerando meterse a vivir es Josh Ball.