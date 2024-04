Así reaccionaron los usuarios al video del hermano de Fofo Márquez

El hermano de Fofo Márquez publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar de lo que hizo su hermano y pedirle al público que lo dejaran de atacar a él y su familia por algo que no hicieron.

“Hay una situación que me tiene sumamente triste, que es ver la cantidad de comentarios que me han hecho estos últimos días. Son comentarios que nunca me habían tocado escuchar o leer hacia mi persona, hacia mi sexualidad”, expresó Rodrigo Márquez.

MORENA ya busca al Fofo Márquez para darle una Plurinominal😏 pic.twitter.com/fk2Reo7cHD — La Abuela García®™ (@rthur013) April 5, 2024

El hermano de Fofo Márquez también comentó que se siente orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT y que la educación que recibió de sus padres lo han convertido en una buena persona, asimismo, aprovechó para ofrecerle disculpas a la señora Edith y a toda su familia.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a las disculpas del hermano de Fofo Márquez?

Una parte de los usuarios le han comentado a Rodrigo Márquez que entendían su posición y que nadie debería juzgarlo por algo que hizo su hermano, sin embargo, la mayoría considera que sus disculpas no son reales.

Un usuario le escribió que el circo mediático, como él mismo describió al caso de Fofo Márquez, era necesario para que un juez hiciera su trabajo, de lo contrario sus padres pagarían y la víctima no tendría justicia.

“No olvidemos como en un post en Facebook de años atrás te burlaste de los pobres diciendo que preferidas ser whitexican que pobre”; “Mejor te hubieras quedado callado, tus comentarios de tus padres impecables están muy pero muy fuera de lugar porque está claro para todos que no es así”, son otros de los comentarios que recibió Rodrigo Márquez.

El hermano de Fofo Márquez asegura que no volverá a hablar de este caso, pues se lo dejará en manos de los abogados, pero llamó a la reflexión para no incitar a la violencia.