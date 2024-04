La verdadera razón por la que a Danna Paola no le gusta su segundo nombre

Luego de diversas polémicas y críticas en redes sociales por querer cambiar su nombre de usuario en ‘X’ (antes Twitter), Danna Paola logró modificar su nombre artístico a simplemente ‘Danna’, algo muy importante para ella y su carrera profesional, tal como lo ha mencionado en diversas ocasiones.

Recientemente, la famosa se mantuvo en el ojo público al molestarse con una usuaria de la red social anteriormente mencionada ya que no podía utilizar el username @danna como ella quería, algo que, aunque no pudo conseguir, no la detuvo para continuar con sus proyectos.

Con el estreno de su nuevo disco ‘Childstar’, la cantante intenta dejar atrás un capítulo en su carrera musical, por lo que con esto viene otros cambios, así que, durante una entrevista decidió comentar las verdaderas razones por las que decidió no utilizar su segundo nombre.

¿Por qué Danna Paola ahora será simplemente ‘Danna?

Según lo comentado durante una entrevista con Studio 92, la inconformidad de Danna con su segundo nombre se debe a su intención de distanciarse de su personaje infantil que marcó el inicio de su carrera.

“Fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, pero siempre estuve enfocada en mi trabajo”, inició diciendo la famosa.

“Algo con lo que crecí hasta el día de hoy fue con esta obsesión por trabajar y por no parar, entonces llegó un punto de cansancio e introspección en donde yo dije, por qué me llamo Danna Paola, no me gusta cómo me llamo, nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, explicó, indicando además que intenta cambiar esa oscuridad que enfrentó en su niñez con “algo más luminoso”.

“Qué mejor manera de saber que este proceso oscuro que estoy viviendo tiene que ver mucho con mi niñez, entonces estoy básicamente haciendo las paces y aparte estoy creando dentro de mi oscuridad algo muy luminoso”.

Por otro lado, la cantante dijo que a través de la música busca servir de inspiración para otros y enfrentar o superar batallas personales. Asimismo, mencionó que la creación de ‘Childstar’ fue un proceso bastante laborioso que estuvo lleno de “lágrimas y trasnochadas”, pues en el mismo refleja su evolución como artista y resiliencia emocional.