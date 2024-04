Galilea Montijo tiene las intenciones de ser mamá de una vez más, pero pone una sola condición

Galilea Montijo goza de una de las mejores figura de la industria del entretenimiento en México y América Latina. Y a sus 50 años expresa sus intenciones de volver a ser mamá.

Sabe que por su edad es complejo y representa un riesgo para su salud, ya que a pesar de cuidarse mucho el físico, los mecanismos que interactúan para el proceso de gestación no funcionan de la misma manera a los 50 años.

Sin embargo, quiere intentarlo una vez más, pero poniendo una sola condición: que eso no ponga su vida en riesgo. Galilea Montijo tiene un hijo con Fernando Reina, su exesposo. El jovencito, que ya tiene 12 años, se llama Mateo (lo tuvo a los 38).

Pero ahora que está más enamorada que nunca, iniciando una relación con Isaac Moreno, ve con buenos ojos tener otro bebé, así sea bajo los métodos no convencionales de la ciencia, ya que busca diferentes opciones que le permitan tener un segundo hijo.

“Me gustaría, no he podido hacer una cita. Ya tengo varios lugares donde me encantaría ver esa posibilidad. Me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, veré de qué otra manera”, dijo Montijo según reseña la revista Quien.

“No es fácil, es un proceso largo, tedioso. Yo creo que a veces hasta triste porque se te bajan los ánimos de repente, pero si no viene, no pasa nada. Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tengo a mi Mateo, tengo dos que la vida me regaló, entonces ya tengo tres”, añadió, en referencia a los hijos de Fernando.