Padre biológico de Pedro Fernández reaparece suplicando el perdón de su hijo por haberlo abandonado

Pedro Fernández es una de las figuras más icónicas de la música Regional Mexicana. Desde los 7 años brilla en el mundo del entretenimiento con su primer éxito, “La de la Mochila Azul”, en un mundo en el que se tuvo que manejar siendo un pequeño niño.

Tuvo el apoyo de muchos adultos que lo rodearon para protegerlo y llevarlo por el camino del bien. Y aunque tuvo muchas figuras paternas en su camino del estrellato, no gozó de la compañía de su padre biológico, en cuestiones relacionadas a su carrera artística.

En una reciente entrevista, de la que se hace eco Infobae, el cantante mexicano cuenta las aventuras que tuvo que atravesar con su primera mánager, “La Chucha” Rodríguez, siendo tan solo un niño.

“Viajé mucho con ella, esta fue una parte que hoy trato de entender y no logro entenderla porque me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo a los 8 o 9 años solo”, dijo Pedro Fernández.

“Eso fue lo que sucedió, gracias a Dios me encontré con personas decentes y gente que me quiso y me cuidaron, incluyendo a mis compañeros del medio artístico que estuvieron muy atentos, los adultos eran niños conmigo y al mismo tiempo muy cuidadosos de lo que hacían y decían y eso me ayudó muchísimo”, añade el intérprete mexicano.

Décadas después, su padre biológico, José Luis Cuevas, reaparece suplicando el perdón de su hijo.

“Aquí estamos, me arrepiento y espero que un día estas palabras o este video, te mueva o te acaricie un poquito el corazón. De verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sentiste muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos y la verdad te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre en mi corazón”, dijo notablemente afectado el hombre.