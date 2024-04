Galilea Montijo habla de los supuestos intereses económicos de Isaac Moreno

Galilea Montijo, quien es una de las conductoras más populares dentro de Televisa por su participación en diversas producciones, fue señalada por una nueva polémica relacionada con la relación que mantiene con Isaac Moreno, ya que comenzaron a circular rumores sobre su supuesta separación.

La famosa mexicana ha mantenido un acercamiento significativo con la audiencia de sus programas, es por ello que se convirtieron en testigos de algunos de los momentos que han marcado la carrera y vida personal de Montijo, como fue el caso de su reciente divorcio y posteriormente del comienzo de su noviazgo con el modelo español.

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno Instagram: @galileamontijo (Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo responde a rumores que aseguran que mantiene a su novio

Desde que la presentadora de televisión dio a conocer su relación con Isaac Moreno recibió un sinfín de críticas de parte de los usuarios de redes sociales, es por ello que ante los rumores de su supuesta separación, sus seguidores reaccionaron al señalar que el modelo solo estaba por interés económico.

Galilea Montijo habría desatado rumores de separación con Issac Moreno Facebook: Galilea Montijo (Facebook: Galilea Montijo)

Con el objetivo de apagar la polémica, Galilea Montijo compartió una serie de fotografías con su pareja para desmentir los rumores de una separación, demostrando que su relación estaría pasando por uno de los mejores momentos y que siguen evitando prestar atención a los comentarios externos.

Asimismo, durante un breve encuentro con algunos reporteros, la actriz fue cuestionada sobre las personas que aseguraban que Isaac Moreno está con ella por interés, a lo que Galilea respondió entre risas, “cuando sea su dinero se preocupan” .

Galilea Montijo La conductora está dando rienda suelta a su amor por Japón (Instagram)

Al respecto, Galilea Montijo no compartió más detalles del tema que hace referencia al estado actual de su relación con Isaac Moreno; no obstante, intentó demostrar que no necesita de la validación de las personas para continuar con sus vínculos personales, mismos de los que seguirá manteniendo la mayor parte en privado.