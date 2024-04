Hermana de Kalimba sale en defensa del cantante tras ser vinculado

Kalimba atraviesa nuevamente por una fuerte polémica, especialmente después de haber sido vinculado a proceso por abuso sexual tras las acusaciones que interpuso Melisa Galindo; al respecto de los comentarios y señalamientos que han surgido desde hace varios meses, M’Balia, hermana del cantante habló por primera vez del tema.

Melissa Galindo fue la joven que señaló al artista mexicano como responsable del abuso sexual que sufrió, el cual detalló a través de un video que compartió desde hace meses en sus redes sociales; no obstante, hace poco se dio a conocer el proceso legal que inició.

Kalimba / Melissa Galindo El cantante rompió el silencio y confía en la justicia. (Instagram (@chikasaerosoul) / (@melissagalindooficial))

Hermana del Kalimba sale en defensa del cantante tras ser vinculado por abuso

Después de que se dieran a conocer algunos detalles del caso entre Kalimba y Melisa Galindo comenzaron a surgir diversas reacciones de usuarios, es por ello que M’Balia ofreció una entrevista para el programa de ‘Venga la Alegría’, con el objetivo de hablar del proceso legal que enfrenta su hermano, señalando que esperan que la verdad salga a la luz.

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar y mira, cada quien su corazón, cada uno sus formas, sus maneras y sus decisiones, no te puedo decir que el corazón no duela, y que no se generan emociones no agradables en un proceso como este, pero al mismo tiempo la certeza de saber quien es él, es en donde más nos mantenemos firmes”, comentó.

Asimismo, la integrante de OV7 aseguró que la situación ha logrado afectar a su familia por los comentarios que surgieron; sin embargo, destacó todas las características de su hermano, declarando que se siente orgullosa de ser su hermana.

“Estoy muy orgullosa y agradecida de que sea mi hermano, de que sea la persona con la que he compartido tantos años. Es un ser extraordinario. Estamos llenos de fe, confiamos en que así va a ser y que la vida además le va a responder con creces todo lo que se le ha hecho pasar”, dijo.