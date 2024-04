Polémica en live de Instagram: La madre de Kimberly Irene la humilla públicamente hasta llegar a las lágrimas

Un episodio sacudió las redes sociales recientemente cuando Kimberly Irene, conocida como “La más preciosa”, se vio envuelta en una confrontación humillante con su propia madre durante una transmisión en vivo en Instagram.

Durante el live, la tensión escaló hasta el punto en que Irene terminó llorando debido a los insultos despectivos que recibió por parte de su progenitora.

Durante la transmisión en Instagram, Kimberly disfrutaba de su comida cuando su madre la interrumpió bruscamente con comentarios despectivos y groserías.

La influencer no se dejó llevar por las provocaciones y siguió comiendo mientras interactuaba con sus seguidores. Lo confirmó al mencionar: “A mí no me van a arruinar mi comida y mucho menos mi transmisión en vivo”.

Ataques verbales

A pesar de la resistencia de la actriz, su madre persistió en su ataque, llegando incluso a decirle que no le dirija la palabra y maldecirla. Estas palabras ofensivas reflejan la tensa relación que existe entre ambas y generaron una fuerte reacción por parte de los usuarios en las redes sociales.

Los usuarios en las redes sociales salieron en defensa de Irene, instándole a no permitir ser tratada de esa manera. Muchos recomendaron buscar ayuda profesional para su madre, dada la gravedad de sus palabras y comportamiento.

Demencia senil

Kimberly ha mencionado previamente la complicada relación que tiene con su madre, quien padece demencia senil. Así mismo lo mencionó:

“Es lo que le dijeron a Chayo, que le dijo el doctor a Chayo ‘esto va a empeorar’. Chayo, pues me comprende porque Chayo también sufrió mucho con ella vivió y es su hija, Chayo, pues como yo, nos quejamos de mi mamá y todo, pero, pues, es lo que dice Chayo tenemos que amarrárnosla, porque ahora sí que cuando nos dijeron ‘la van a dializar’, Chayo y yo, pues si nos agüitamos y todo, pero imagínense ella sin ver, con su modo y dializada”