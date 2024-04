¡Atención! Mhoni Vidente predice terrible accidente durante concierto de Madonna

Después de muchos años de espera, Madonna regresa a la Ciudad de México con “The Celebration Tour”, recorrido que celebra sus 40 años de música. La intérprete tendrá cinco fechas en el Palacio de los Deportes donde los fans de La Reina del Pop podrán escuchar sus más grandes éxitos.

Pese al gran número de publicaciones realizadas con relación a Madonna, en las últimas horas se comenzó a popularizar la predicción realizada por Mhoni Vidente, pitonisa que ha acertado en varios sucesos, pero ¿de qué se trata esta declaración?

Según la clarividente, la cantante tendrá un accidente durante uno de sus conciertos: “Se visualiza que en el tercer concierto se me desmaya, estará muy cansada. Viene a romperla totalmente, se visualiza que es la última gira no va a aguantar mi Madonna. No va a cancelar show, ella no cancela, es muy profesional. Le van a dar una un refresco de cola para que se le suba el azúcar y la presión también”, aseguró Mhoni Vidente.

Además de lo antes relatado, la pitonisa también aseguró que Madonna tendrá un romance fugaz en su visita a México: “Le va a echar el ojo a un mexicano, yo creo que es Alejandro Speitzer”, dijo la vidente, finalizando con “Yo creo que Alejandro Speitzer y Madonna no van a tener una relación, pero sí algo que ver”, expresó la mujer cubana.

“Qué bueno que voy hasta el 5to concierto, comoquiera le llevaré taquitos para que no se me desmaye”, “Madonna está embarazada dice la Mhoni”, “Una coca bien fría y a seguir su gira dice” o “No habrá chance de que se demaye en otro concierto? Es que yo voy al tercero manita”, son algunos de los comentarios insertados por varios internautas.