Adamari López cuenta el drama financiero que atravesó cuando la despidieron de Telemundo

Adamari López quedó en shock cuando desde Telemundo tomaron la decisión de prescindir de sus servicios después de aparecer por más de una década en sus pantallas. La actriz y presentadora de televisión era una de las imágenes de las mañanas del canal, a través del programa Hoy Día.

Algo no estaba encajando en la llegada de su contenido y decidieron dejarla ir. Ha pasado un año, y en varias oportunidades la misma ex de Luis Fonsi ha contado algunos de los detalles que rodearon esta despedida. Sin embargo, ahora ofreció un relato dramático de cómo atravesó esta decisión en su vida personal y, sobre todo, en su vida financiera.

En Telemundo, por más de 10 años, fue talento de las pantallas, lo que se traduce en un salario fijo todos los meses. Y de la nada, sin explicaciones muy específicas, eso se le terminó. Fue por eso que Adamari López se imaginó varios escenarios complejos en su vida, hasta el punto de pensar en vender su casa para poder subsistir.

“Cuando terminé el contrato con Telemundo en algún momento pensé: ‘¿Será que tengo que vender mi casa? ¿Será que tengo que reducir los gastos?’. Porque no sabía si iba a encontrar un trabajo rápido o no (…) Eso me angustiaba muchísimo porque para mí, lo principal, más que la casa, que vivo en una casa muy bonita y que me gusta mucho, la casa que soñaba, pero mi preocupación mayor en este momento es que yo pueda tener para pagar el colegio de la niña”, dijo Adamari López en el podcast Ada y Chiqui, según reseña Mamás Latinas.