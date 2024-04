‘Back to Black’: así reaccionó el exmarido de Amy Winehouse a la nueva polémica cinta sobre la cantante

Back to Black, la historia menos contada de Amy Winehouse (Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe/Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe)

Otra persona allegada a Amy Winehouse ha tenido la oportunidad de ver el controvertido filme ‘Back to Black’. Se trata de Blake Fielder-Civil, exmarido de la cantante británica, que habló de su experiencia al lograr ver la cinta.

Fielder-Civil es interpretado por Jack O’Connell, conocido por sus actuaciones en la exitosa serie juvenil Skins, el drama del lejano oeste Godless y la adaptación de 2022 de El amante de Lady Chatterley, ambos emitidos por Netflix. O’Connell actúa junto con Marisa Abela, quien interpreta a Winehouse.

¿Qué dijo el exesposo de Amy Winehourse sobre la cinta de la cantante, Back to Black?

En el programa del viernes 12 de abril de Good Morning Britain, Fielder-Civil le confesó a los conductores que la experiencia de ver la película había sido “casi terapéutica”, y que se había sentido “mejor representado”.

Continuó: “No me refiero a que mostraron que no tuve la culpa o que escondieron parte de lo que realmente pasó, como muchos han dicho... Sino que me refiero a que mostraron que la adicción no lo era todo”.

“Por mucho que los titulares morbosos y los periodistas se enfocaran en eso, era solo un aspecto más. Nuestra relación empezó como cualquier otra”, manifestó.

La conductora Kate Garraway hizo alusión a las críticas que decían que lo retrataron como un “príncipe de Disney” y le preguntó si estaba de acuerdo con el hecho de que Taylor-Johnson afirmó que quería contar cómo se enamoraron y qué fue lo que le atrajo a Winehouse de él en primer lugar.

“El problema es que me di cuenta rápidamente de que [el reparto y el equipo de la película] no estaban interesados en reproducir la historia que habían perpetuado”, respondió Fielder-Civil.

Además, también comentó que O’Connell se contactó con él antes de grabar la película, pero no para pedirle una entrevista, sino por cortesía.

Back to Black llegó a los cines en el Reino Unido hace apenas unos días y todavía no se ha estrenado en Estados Unidos, pero ya ha causado controversia pues muchos críticos han manifestado que no lleva su historia a cabo de una manera digna de la figura de Winehouse.